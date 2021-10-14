我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出走3年半後 美國重返聯合國人權理事會

新聞周刊分析：2024大選是否可能出現紐森迎戰川普？

日相岸田文雄解散眾院 創戰後最短紀錄

國際組／綜合報導
日本首相岸田文雄（右二）14日在眾院宣告解散後與閣員一同振臂高呼「萬歲」表達認同。（路透）
日本首相岸田文雄（右二）14日在眾院宣告解散後與閣員一同振臂高呼「萬歲」表達認同。（路透）

日本首相岸田文雄14日決定解散眾院，19日競選活動起跑、31日投開票。這次眾院解散創3項二戰後最短紀錄，分別是首相上任到解散僅10天、內閣上路到解散僅10天，及解散後到投開票僅17天。如果自民黨丟掉政權，岸田將創總理任期最短紀錄。另，在21日眾議員任期屆滿後舉行選舉，在現行憲法下是首次。

不僅政府的新冠疫情對策、今後的經濟政策成為爭論點，而且持續近9年的安倍晉三、菅義偉兩屆政府的政治姿態也將接受檢驗。岸田文雄提出了基於經濟增長與分配良性循環的「新資本主義」。針對岸田在先前的自民黨總裁選舉中主張縮小貧富差距，但未加強以富人為中心的金融收入徵稅，在野黨將質疑其政治立場。

岸田14日早晨在官邸向媒體談及迎來眾院解散的心情說：「必須接受國民的判斷。我的心情十分嚴肅。想告訴大家，我們在追求什麼。」

立憲民主黨黨魁枝野幸男在國會表示：「終於要開始戰鬥了。例如被動滯後的新冠疫情對策等，自民黨不會改變。政權本身必須更迭。」

在2017年10月舉行的上次眾院選舉中，自民、公明兩黨共獲得310席，占總席次的2/3。朝野政黨此次將爭奪289個小選區議席和176個比例代表議席，總共465席。岸田9月就任總裁時，把執政黨獲得過半數（233席）作為勝負線。在野陣營確定在220個選區只推一位候選人，集中火力。

岸田將強調爭取疫情應對萬無一失。他還主張重建厚實中產階級。公明黨將宣傳重視育兒及教育政策。

立憲民主黨、共產黨、令和新選組、社民黨4個在野黨主張為縮小貧富差距和消滅貧困，實行消費稅減稅並加大富裕人群負擔。日本維新會主張探討統一發放生活必需的最低限度金額。國民民主黨提出轉向積極的財政政策。

眾院 疫情 民主黨

上一則

世衛：疫情蔓延 全球罹患肺結核激增

下一則

捷克總統仍未出院 令國會11/8召開大選後首次會議

延伸閱讀

日本首相岸田文雄：盼兩岸透過對話解決

日本首相岸田文雄：盼兩岸透過對話解決
苗頭不對 日相岸田文雄撤回提議 不調高投資所得稅

苗頭不對 日相岸田文雄撤回提議 不調高投資所得稅
日本首相岸田文雄：將尋求深化與台灣的關係

日本首相岸田文雄：將尋求深化與台灣的關係
習近平與岸田文雄通電話 希望日方妥善處理涉台問題

習近平與岸田文雄通電話 希望日方妥善處理涉台問題

熱門新聞

哈利（右）溫柔注視梅根，被八卦雜誌稱只是演給大家看。（路透資料照片）

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

2021-10-09 07:08
美國德州39歲婦女布里奇塔．加爾扎育有兩名子女，去年9月意外被劇毒蜘蛛咬，差點送命。圖為示意圖。歐新社

太毒...婦遭蜘蛛咬 一腿慘遭截肢 存活率剩2%

2021-10-09 12:53
根據北韓官媒11日公布的影片，金正恩踏著紅地毯入場時，身穿黑色襪子與一雙黑色亮皮涼鞋，搭配深色西裝、酒紅色領帶與半框眼鏡。路透

健康出狀況？ 金正恩穿西裝配涼鞋走紅毯

2021-10-11 10:36
越南準備返鄉的工人在檢查站等待。（路透）

越南200萬人「大出逃」遠離疫情重災區 工廠危機加劇

2021-10-10 21:14
巴西街頭近日出現令人心碎一幕，一對不到20歲的青少年夫妻被槍殺後，他們的孩子只能無助地坐在父母的血泊中。（截圖自推特）

父母於街頭遭槍殺 10個月大男嬰呆坐血泊中無助哭泣

2021-10-12 01:28
同樣接種疫苗，但每個國家的新冠肺炎病故人數比不一樣。（美聯社）

同樣打新冠疫苗 有些國家病故人數較多？關鍵5因素影響

2021-10-13 04:12

超人氣

更多 >
女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準

2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入