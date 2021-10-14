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世衛：疫情蔓延 全球罹患肺結核激增

中央社日內瓦14日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，導致肺結核患者無法獲致醫療照護，全球肺結核病例10年來首度激增。

法新社報導，疫情衝擊抹煞多年來遏止這個可治癒疾病所取得的進展。全球肺結核患者數以百萬計。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）發表聲明說：「這是全球務必高度關注的警訊，以提醒世人亟需投資與創新，彌補數以百萬計罹患這種古老但可預防和治療疾病的患者，在診斷、治療和護理方面的不足。」

根據世衛組織發布的2020年肺結核年度報告，由於未被診斷及未接受治療的病例益增，根除肺結核的進展嚴重受阻。

世衛組織估計，約有410萬人罹患肺結核卻未被診斷或未經正式公告，比2019年的290萬人大幅增加。

由於醫療經費支用於對付COVID-19疫情，加上封城使民眾就醫難，以致肺結核患者的病情更惡化。

世衛的報告另指出，如此也導致民眾尋求預防性治療的人數也降低，2020年是280萬人，比2019年減少21%。

這份報告指出，去年約有150萬人因罹患肺結核而喪命，當中21萬4000人感染愛滋病毒（HIV），2019年則120萬人因罹患肺結核而死，當中20萬9000人感染愛滋病毒。

世衛 疫情 譚德塞

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