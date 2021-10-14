膽敢反對降息？土耳其總統開除央行3高官、里拉嚇跌

土耳其總統厄多安（右）13日與央行總裁考哲歐魯（Sahap Kavcioglu，左）會面。(路透)

土耳其總統厄多安13日在與央行 總裁考哲歐魯（Sahap Kavcioglu）會面後發布午夜命令，將央行利率 決策委員會三名成員解職，其中包括兩位央行副總裁。消息拖累土耳其貨幣里拉兌美元再探歷史新低點。

根據這道總統命令，厄多安將土耳其央行兩位副總裁圖門（Semih Tumen）和庫屈克（Ugur Namik Kucuk），以及另一名貨幣政策委員會成員亞瓦許（Abdullah Yavas）解職，同時指派卡馬克（Taha Cakmak）接任副總裁、圖納（Yusuf Tuna）擔任貨幣政策委員會委員。

土耳其里拉兌美元14日貶值0.7%，報9.1517里拉兌1美元，盤中貶破9.18里拉，再改寫歷史新低。里拉現匯匯率已連續五天走貶。

消息人士透露，土耳其央行人事大異動前，厄多安和考哲歐魯先在13日晚間會面討論相關調整。

知情人士說，庫屈克是決策委員會中，投票反對考哲歐魯上月降息 的唯一成員。亞瓦許上一回並未投票，原因是他在美國感染新冠病毒。

消息人士說，央行這次人事異動，等同是掃除反對厄多安要求繼續降息的官員。厄多安是在3月指派考哲歐魯擔任央行總裁，接替立場鷹派的前任總裁阿巴爾（Naci Agbal）。

厄多安自詡為「利率敵人」，擁護降息會促進通膨降溫的非傳統理論。土耳其9月通膨率達19.6%，當時考哲歐魯將基準利率調降100個基點至18%。

考哲歐魯和厄多安在13日會面前，里拉當天已貶至歷史低點，從土耳其央行9月23日意外宣布降息以來，里拉兌美元貶值幅度已擴大至近5%。