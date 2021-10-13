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放眼鏡蛇咬死臥床富妻 印度男子遭判兩個無期徒刑

中央社新德里13日綜合外電報導
28歲的印度男子庫瑪在妻子烏斯拉（Uthra）身上放了一條劇毒的山蝰蛇（Russell's viper），導致她住院近兩個月。圖為山蝰蛇示意圖。(Getty Images)
28歲的印度男子庫瑪在妻子烏斯拉（Uthra）身上放了一條劇毒的山蝰蛇（Russell's viper），導致她住院近兩個月。圖為山蝰蛇示意圖。(Getty Images)

印度男子庫瑪（Sooraj Kumar）去年先後以劇毒山蝰蛇和眼鏡蛇咬妻子，使她中毒不治，今天被判處兩個無期徒刑，檢方稱這是「極其罕見」的案件。

檢方指出，28歲的庫瑪先是在妻子烏斯拉（Uthra）身上放了一條劇毒的山蝰蛇（Russell's viper），導致她住院近兩個月；烏斯拉回娘家休養時，庫瑪又向馴蛇者要到一條眼鏡蛇，並將牠扔向熟睡的妻子。

25歲的烏斯拉遭眼鏡蛇咬到，最後中毒身亡。

這起案件發生於克勒拉省（Kerala）的柯蘭縣（Kollam），儘管庫瑪不認罪，但警方指出，電話紀錄顯示，他去年3月殺害烏斯拉前，曾與馴蛇者聯繫，並在網路上看過蛇的影片。

檢方表示，眼鏡蛇咬了烏斯拉之後，庫瑪仍與她共處一室；要求法官判庫瑪死刑的檢察官說：「被告謀殺他臥床妻子烏斯拉的作案模式和邪惡計畫，堪稱極其罕見。」

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）引述馴蛇者蘇雷什（Vava Suresh）所言報導，庫瑪可能曾讓眼鏡蛇承受疼痛以刺激牠咬人。

烏斯拉出身自富有家庭，但她在銀行工作的丈夫手頭並不寬裕，兩人婚姻的巨額嫁妝包含一輛新車和約2萬美元；庫瑪在烏斯拉死後試圖控制她的財產，導致女方父母起疑心。

根據媒體報導，謀殺案發生數天後，有人發現烏斯拉的一些黃金被埋在庫瑪家附近，庫瑪家族於是被控共謀犯罪。

印度 檢察官 工作

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