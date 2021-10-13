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昆明宣言通過 乏保護生物多樣性明確目標恐成空文

中央社昆明13日綜合外電報導

聯合國生物多樣性公約第15次締約方大會首階段會議今天通過「昆明宣言」，矢言將保護棲地納入政府決策考量核心。然而，與會各國仍未承諾明確目標，宣言恐成一紙空文。

「昆明宣言」承諾加快並加強制定、更新本國生物多樣性保護戰略與行動計劃；優化並建立有效的保護體系；積極完善全球環境法律框架；為發展中國家提供實施「2020年後全球生物多樣性框架」所需的更多資金、技術和能力建設支持；進一步加強與聯合國氣候變化綱要公約等現有多邊環境協定的合作與協調行動，以推動陸地、淡水和海洋生物多樣性的保護和恢復。

「昆明宣言」呼籲各方採取「緊急、全面性行動」，以反映全球經濟所有部門的生物多樣性考量，但諸如資助較貧窮國家的保育工作，與致力發展生物多樣性友善型供應鏈等關鍵問題將留待之後才討論。

中國生態環境部長黃潤秋在昆明的會議中告訴各國代表，他們通過的宣言是一份政治意向文件，而非具有約束力的國際協議。

宣言初稿於8月公布後，由於內容包含與中國國家主席習近平相關的政治口號，引發不少爭議。這也證實部分批評人士所言：在領導擬定與推動國際協議方面，中國顯然經驗不足。

逾40國表態反對後，習近平提出的口號「綠水青山」從宣言內刪除，「生態文明」則獲保留。

熟悉內情的消息人士告訴路透社，這類用詞引來不少抱怨，尤其日本更加反對。日方認為，宣言文字語意模糊，且中國在未經各方充分討論的狀況下，硬是推動宣言過關。

在2010年於日本愛知縣簽署的前版協議中，各國政府商定了20個試圖減低生物多樣性減少速度的目標，並矢言在2020年前保護棲息地。然而，迄今這些目標都完全沒有實現。

中國 習近平 聯合國

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