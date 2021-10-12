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歐盟擬收緊藥物供應規定 避免依賴中國等獨裁國家

中央社斯洛維尼亞布多堡12日綜合外電報導
圖：pixabay
圖：pixabay

歐洲聯盟（EU）官員今天表示，為確保歐盟境內藥物供應，製藥商可能面臨更嚴格規定。歐盟正試圖減少從中國及其他「獨裁國家」進口藥品。

路透社報導，去年爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行時，歐盟為從中國及印度取得各種藥物及其成分曾面臨長期問題，因為在實行封鎖及出口限制情況下，藥品供應緊俏。

歐盟計畫改變規定，也意在減少依賴外國生產的藥物成分，歐盟執委會估計，全球2/3藥物供應集中在印度及中國。

在斯洛維尼亞舉行的歐盟衛生部長會議上，歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）指出：「我們需要更新我們的立法，以解決諸多領域的欠缺，例如統一報告、強化供應義務及擴大供應鍵透明度等。」

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）在會議前告訴記者：「這場危機顯示，在製藥產品方面，我們過度依賴中國及其他第三國。」

史巴恩指稱：「想像一下，當世界上的疫苗只在中國或俄羅斯研發，西方民主國家及歐盟將在疫苗上依賴這些獨裁國家。這不會是一個美好世界。」

歐盟 中國 疫苗

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