捷克變天 準總理費亞拉曾想訪台

捷克人民民主黨黨魁費亞拉在布拉格慶祝國會大選勝選。（路透）

捷克大選由反對派拿下過半席位，人民民主黨 黨魁費亞拉如無意外將接任下任總理。費亞拉出身學術圈，冷靜的知識份子形象在捷克政壇是異數，原本規畫去年底訪問台灣 ，但因為疫情 沒有成行。

現年57歲的費亞拉來自捷克第二大城布爾諾，2002年成為政治學教授。他從2004年到2011年擔任布爾諾的馬薩里克大學校長，大學在他的領導下發展成中歐重要的教學和研究機構。

2012年5月，費亞拉以無黨籍身分出任教育部長，從此踏入政壇，次年選上眾議員並加入人民民主黨。這個支持自由市場的保守派大黨，自從1990年捷克民主化以來執政多次，但2012年因貪污醜聞重傷，在費亞拉2014年接任黨魁後才逐漸走出谷底。

費亞拉學者出身，講話不疾不徐，冷靜的知識分子形象與善於討好和煽動選民的總統齊曼和總理巴比斯大異其趣，可說是捷克政壇的異數。

巴比斯執政四年來醜聞纏身，捷克近年一再出現大規模的反巴比斯示威，選前在野的五個政黨組成二大聯盟，在上周末大選成功拿下過半席位，反映民意求變。開票當晚，費亞拉強調這次勝選是誠實和以價值為導向的政治的勝利，承諾執政後將實施與巴比斯完全不同的政策。

人民民主黨本身對台灣無特定立場，不過黨內有多位親台人士，例如去年9月訪台的參議院議長維特齊。費亞拉原本也打算在去年年底訪問台灣，可惜因為疫情沒有成行。