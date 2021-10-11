日相岸田：盼台海兩岸透過對話解決

日本首相岸田文雄首度赴國會接受政黨代表質詢。(美聯社)

日本 首相岸田文雄4日上任後，今天首度赴國會接受政黨代表質詢。他談到台灣 時說，「是極其重要的夥伴及友人」；談到兩岸關係則說，「期待透過當事人間的對話解決」。

路透日文版網站報導，談到中國與台灣的兩岸關係，岸田說：「期待透過當事人間的對話解決，是一直以來的立場。」

日本經濟新聞報導，岸田日前在國會完成「所信表明演說」（類似施政方針報告），今天下午接受各政黨代表質詢。

談到台灣問題，岸田說，日本跟台灣共享基本價值觀，雙方有緊密經濟關係及人員往來，「是極其重要的夥伴及友人」。

他談到自己提出的「成長與分配的良性循環」時說，先以經濟成長作為目標是非常重要的，他們將竭盡全力促成實現。

有關修正股利發放及股票買賣時課徵的金融所得課稅（資本利得稅），岸田說，「只是舉出的一個選項」，在這之前還有很多該做的事，「分配政策的優先順位很重要」。

談到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策，岸田說，「危機管理的訣竅就是設想最糟的情況」，會基於這個夏天出現的狀況進行反省，並在近期內指示提出總體對策。

他說，有關邊境 管控，「政府雖然採取必要的措施，但從結果來看，還是有應該改善的地方」。

岸田還說，像歐美等國以開罰高額罰金進行封城，「並不適用日本」，會從根本來強化指揮系統的功能及抑制人潮移動等的危機管理。

談到新設置負責經濟安全保障的大臣，岸田說，在貫穿安全保障與經濟的領域，有許多問題已浮上檯面；政府會致力包括吸引半導體等業者在日本設置生產據點在內的「確保強韌供應鏈」。

有關修憲議題，岸田說，期待能在國會兩院的憲法審查會上，進行超越黨派且比至今更為熱烈的討論。