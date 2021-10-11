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泰國總理：11月起10國旅客完整接種者入境免隔離

中央社曼谷11日專電
泰國總理帕拉育今天宣布，自11月1日起，包括英國、新加坡、德國、美國和中國等10個低風險國家旅客，只要完整接種疫苗就能入境泰國免隔離。美聯社
泰國總理帕拉育今天宣布，自11月1日起，包括英國、新加坡、德國、美國和中國等10個低風險國家旅客，只要完整接種疫苗就能入境泰國免隔離。美聯社

泰國總理帕拉育今天宣布，自11月1日起，包括英國、新加坡、德國、美國和中國等10個低風險國家旅客，只要完整接種疫苗就能入境泰國免隔離。完整國家名單將由泰國疫情指揮中心近期內宣布。

帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）6月16日透過電視演說發表政策表示，為了恢復在過去一年受到影響的民生經濟與旅遊業，從6月16日算起120天內，泰國準備全面開放國境，完整接種過疫苗的國際人士可以入境泰國免隔離。

帕拉育今天晚間再度透過電視演說指出，他指示疫情指揮中心和公共衛生部在本周內確認，11月1日能允許來自低風險國家且完整接種疫苗的旅客入境泰國免隔離。

帕拉育指出，國際旅客有完整接種疫苗證明，在出發前做過核酸檢測，透過空路抵達泰國後再做一次檢測，就不需要隔離，能在泰國國內自由移動。

帕拉育指出，初步規劃從10個低風險國家包括英國、新加坡、德國、美國和中國等國來的旅客可以免隔離。媒體詢問其餘5國名單，外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）向媒體表示，完整名單和細節將由疫情指揮中心在近期內宣布。

帕拉育表示，12月1日這份名單將進一步增加國家數目，明年1月1日希望增加更多國家。

帕拉育也感謝泰國醫療人員和各界的努力，讓泰國可以逐步達成開放國境的目標。截至今天為止，泰國6600萬人口中約35.36%的人口已完整接種疫苗。

疫情指揮中心日前曾宣布從11月1日起開放完整接種疫苗的旅客入境曼谷、華欣（Hua Hin）、巴達雅（Pattaya）、清邁（Chiangmai）及武里喃府（Buriram）等地區免隔離，帕拉育今天宣布後是否代表11月1日起完整接種旅客入境全泰國免隔離，將由疫情指揮中心進一步宣布執行細節。

泰國 疫苗 疫情

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