捷克總統進加護病房治療 醫院指病況穩定

捷克總統齊曼上周末待在加護病房接受治療後，目前情況穩定。路透

捷克中央軍醫院（Central Military Hospital）發言人今天表示，總統齊曼上周末待在加護病房接受治療後，目前情況穩定。齊曼原定帶領政界進行選後組建新政府的談判。

77歲的齊曼（Milos Zeman）昨天入住醫院，院方當時表示，齊曼是因慢性病併發症 被送進加護病房接受治療。

醫院院長扎沃拉爾（Miroslav Zavoral）表示未獲齊曼同意公開更多細節，他沒說明總統病況有多嚴重。

現任總理巴比斯（Andrej Babis）的政黨「不滿公民行動」（ANO）在9日結束的國會選舉中，以些微差距敗給中間偏右的「一起」（Together）聯盟，目前看來沒有組成多數政府執政的機會。

齊曼理應在選後帶領各政黨磋商，以找出可行的多數政府。不過他的第一項正式行動─任命新總理，要等到新眾議院 與議長確定後才須履行。

若總統失去履行職權的能力，與組建政府相關的權力將轉交給眾議院議長。

總統府之前就已公布齊曼生病，上月曾住院8天。當時總統府說齊曼病況不會危及性命，但有脫水和些許疲憊等症狀。

捷克電台（Czech Radio）和報社denikn.cz上月引述7名消息人士指出，齊曼上次住院期間有腹水現象。當時總統發言人拒絕評論相關報導。