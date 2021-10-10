我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

缺乏防弊機制 45億元「緊急紓困金」恐遭詐領

波蘭也要脫歐？法院裁決歐盟法牴觸憲法 掀反脫歐示威

編譯田思怡／綜合報導
歐盟理事會前主席、波蘭反對黨「公民議壇」黨魁圖斯克在華沙的集會上，呼籲國人「捍衛歐洲的波蘭」。（路透）
歐盟理事會前主席、波蘭反對黨「公民議壇」黨魁圖斯克在華沙的集會上，呼籲國人「捍衛歐洲的波蘭」。（路透）

波蘭憲法法院7日裁決，歐盟法律的主要條文與波蘭憲法「牴觸」，引發波蘭人民擔憂政府準備脫離歐盟，反脫歐人士號召全國各地周日(10日)舉行反脫歐示威活動，有100多個城市和鄉鎮響應，光是首都華沙就有大約10萬人上街。

歐盟理事會前主席、波蘭反對黨「公民議壇」（Civic Platform）黨魁圖斯克(Donald Tusk) 在華沙的集會上，呼籲國人「捍衛歐洲的波蘭」。

94歲的華沙起義鬥士旺達(Wanda Traczyk-Stawska)也在集會上發言，她在1944年參與起義反抗德國納粹占領波蘭。她說：「這是我們的歐洲，沒有人能讓我們退出。」

歐洲領袖批評波蘭憲法法院的裁決，此裁決等同拒絕歐盟法律的核心原則，亦即在某些司法領域，歐盟法律凌駕在國家法律之上。

批評者指責極右派執政黨「法律與公正黨」(PiS)自2015年上台以來，已將司法機構政治化。現在憲法法院由同情執政黨的法官霸占。歐洲人權法院指控其中一名法官的任命不合法。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki)捍衛憲法法院的裁決。他在臉書上表示：「我們與其他國家享有同樣的權利，這些權利應受到尊重。」

不過，他也表示，執政黨沒有計畫脫歐( Polexit)，「波蘭現在和未來都是歐盟家庭的成員」。

歐盟 脫歐 納粹

上一則

越南200萬人「大出逃」遠離疫情重災區 工廠危機加劇

延伸閱讀

路透：輝達向歐盟開出讓步條件 盼獲准併購安謀

路透：輝達向歐盟開出讓步條件 盼獲准併購安謀
外地企業被動收入免繳稅 歐盟將香港列稅務觀察名單

外地企業被動收入免繳稅 歐盟將香港列稅務觀察名單
嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓
送完疫苗踩煞車 波蘭外長：台灣是中國一部分

送完疫苗踩煞車 波蘭外長：台灣是中國一部分

熱門新聞

約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

2021-10-03 20:49
哈利（右）溫柔注視梅根，被八卦雜誌稱只是演給大家看。（路透資料照片）

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

2021-10-09 07:08
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24
美國德州39歲婦女布里奇塔．加爾扎育有兩名子女，去年9月意外被劇毒蜘蛛咬，差點送命。圖為示意圖。歐新社

太毒...婦遭蜘蛛咬 一腿慘遭截肢 存活率剩2%

2021-10-09 12:53
俄羅斯總統普亭。（歐新社）

「潘朵拉文件」爆普亭情婦摩納哥買豪宅 私生女是網紅

2021-10-03 22:26
國際貨幣基金（IMF ）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。(美聯社)

竄改數據偏袒中國 IMF總裁去留將出爐

2021-10-09 09:41

超人氣

更多 >
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕
秋季風暴來襲 西部降雪 中部壞天氣 東部仍暖和

秋季風暴來襲 西部降雪 中部壞天氣 東部仍暖和