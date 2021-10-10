波蘭也要脫歐？法院裁決歐盟法牴觸憲法 掀反脫歐示威

歐盟理事會前主席、波蘭反對黨「公民議壇」黨魁圖斯克在華沙的集會上，呼籲國人「捍衛歐洲的波蘭」。（路透）

波蘭憲法法院7日裁決，歐盟 法律的主要條文與波蘭憲法「牴觸」，引發波蘭人民擔憂政府準備脫離歐盟，反脫歐 人士號召全國各地周日(10日)舉行反脫歐示威活動，有100多個城市和鄉鎮響應，光是首都華沙就有大約10萬人上街。

歐盟理事會前主席、波蘭反對黨「公民議壇」（Civic Platform）黨魁圖斯克(Donald Tusk) 在華沙的集會上，呼籲國人「捍衛歐洲的波蘭」。

94歲的華沙起義鬥士旺達(Wanda Traczyk-Stawska)也在集會上發言，她在1944年參與起義反抗德國納粹 占領波蘭。她說：「這是我們的歐洲，沒有人能讓我們退出。」

歐洲領袖批評波蘭憲法法院的裁決，此裁決等同拒絕歐盟法律的核心原則，亦即在某些司法領域，歐盟法律凌駕在國家法律之上。

批評者指責極右派執政黨「法律與公正黨」(PiS)自2015年上台以來，已將司法機構政治化。現在憲法法院由同情執政黨的法官霸占。歐洲人權法院指控其中一名法官的任命不合法。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki)捍衛憲法法院的裁決。他在臉書上表示：「我們與其他國家享有同樣的權利，這些權利應受到尊重。」

不過，他也表示，執政黨沒有計畫脫歐( Polexit)，「波蘭現在和未來都是歐盟家庭的成員」。