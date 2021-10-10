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捷克總統入住加護病房 新政府組建面臨變數

國際組／綜合報導
捷克總統齊曼。(路透)
捷克總統齊曼。(路透)

剛在國會大選中以些微差距落敗的捷克總理巴比斯10日拜會總統齊曼，盼能獲得授權組閣，結果齊曼和巴比斯會面後，就因病緊急送醫住進加護病房。選後至今，齊曼仍未正式表態授權何人組閣，如今他又住院，為組建新政府的談判增添變數。

巴比斯9日以些微差距敗給中間偏右聯盟「一起」，而「一起」正準備與另一反對集團自由派「海盜和市長」聯盟結盟，組成多數政府。

不過，長期身為巴比斯政治盟友的齊曼稍早表明，他選後只會任命單一政黨而非聯盟領袖出任總理，這似乎暗示巴比斯可優先著手進行組閣協商。

儘管巴比斯9日承認對手「一起」勝選，但他堅持，「如果總統授權我這樣做，我將領導組建內閣的談判」。

齊曼10日在布拉格近郊官邸以非正式會談形式會見巴比斯，較正式的會見則安排在13日進行。會後，巴比斯與齊曼辦公室皆未發布任何評論。

當地媒體和政界人士說，長期以來肝病纏身的齊曼在會談後，隨即被送往布拉格軍事大學醫院。院長扎沃拉爾表示，總統目前正在加護病房治療，但他無法透露病名。

由於健康情況不佳，齊曼在官邸進行投票。齊曼辦公室也對他的病情守口如瓶，上月他也在同所醫院住院8天。

在這次大選中，右翼「人民民主黨」、中間偏右「傳統、責任與繁榮黨」及溫和派基督教民主黨組成的「一起」聯盟在這場選戰中得票率為27.79%，巴比斯的「不滿公民行動」（ANO）則為27.13%。

「一起」聯盟若和「海盜和市長」聯盟結盟，將在200席國會中控制108席，取得過半席次。

「一起」領袖費亞拉9日表示，這兩個聯盟只會和彼此討論組成政府1事，並請求齊曼指派他來組成政府。

根據捷克憲法，總統可以指派總理，並由總理提名內閣，新內閣需在一個月內通過下議院信任投票。一旦總統懸缺或無法履行職責，總理任命權將由下議院議長代行。

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