印度執政黨幹部挺台嗆中 中國簽證中心外懸掛雙十海報

印度人民黨（BJP）德里黨部發言人巴加（Tajinder Pal Singh Bagga）10日上午在中國駐印度簽證中心以及週邊懸掛海報，祝賀雙十節。（巴加提供/中央社）

去年在中國 駐印度大使館 附近懸掛雙十國慶海報的印度人民黨（BJP）德里黨部發言人巴加，今年改在中國簽證中心附近懸掛海報，祝賀中華民國雙十節快樂，並嗆中國勿霸凌其他國家。

巴加（Tajinder Pal Singh Bagga）上午在推特分享他所張貼的多張海報或看板，獲得學者及媒體轉貼以及印度民眾熱烈響應。

曾於2018年赴台參加國防大學20天研習的巴加，在電話訪問中告訴中央社記者，他今年準備了50張海報，早上6點30分左右前往中國大使館準備懸掛，但附近早已有大批警察站崗，「顯然中國方面已有所留意。」

在警方的阻止下，巴加只好轉到數公里外的中國駐印度簽證中心以及沿路一帶懸掛這些海報。

巴加說：「中國四處侵犯其他國家，聲稱都是它的領土，我們想傳達一個訊息，我們不接受這樣的主張，全世界都不認同這種作法，台灣是我們的朋友，我們支持台灣。」

巴加去年雙十節曾帶人前往中國使館區，把100面印有中華民國國旗和「台灣，國慶日快樂」標語的海報，掛在中國駐印度大使館前道路的每支路燈上。

巴加說，中國大使館事後警告印度民眾，不可以祝賀雙十節，因此他認為今年有必要再以行動回嗆中國大使館

，告訴它印度人不聽命於中國。

就今年而言，巴加表示尚未接到中國大使館及印度外交部的回應。

此外，共機擾台漸趨頻繁，巴加表示中國不時在國際上威嚇他國，並認為可以靠這種方法獲得勝利，但這種事情不應該在21世紀發生。

巴加同時也譴責中國支持庇護恐怖分子的巴基斯坦以及壓迫女性的塔利班政權。

他說：「我們要給他們（中國）一個訊息，那就是我們不怕你，全世界是團結抗中的，你應該管好自己的國家

。」

另方面，巴加讚揚台灣人民友善，並祝賀中華民國雙十節快樂，「世界與你同在。」