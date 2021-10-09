捷克大選變天 反對黨領袖費亞拉有望接任總理

捷克反對黨聯盟贏得多數席位。人民民主黨黨魁費亞拉（中）有望取代現任總理巴比斯，成為捷克的下一任總理。（歐新社）

捷克大選結果揭曉，反對派組成的2大聯盟成功拿下過半席位，人民民主黨 黨魁費亞拉有望取代巴比斯成為下任總理。不過，新政府能否順利成立，總統齊曼的動向是關鍵。

捷克8、9日兩天舉行4年一度的眾議院 選舉。根據初步開票結果，中間偏右的聯盟「一起」（SPOLU）拿下27.8%的選票，驚險勝過巴比斯（Andrej Babiš）領導的「不滿公民行動」（ANO）的27.1%。「一起」是人民民主黨（ODS）等3個保守和自由派政黨為了這次大選組成的新聯盟。

排名第3的是海盜黨和「市長與獨立人士」黨（STAN）組成的「海盜和市長」（Piráti a Starostové）聯盟，得票率15.6%。

眾議院是捷克最重要的民意機構，共200席。「一起」和「海盜和市長」拿下過半的108席，2個聯盟的5位黨主席今晚宣布將組成聯合政府，因此人民民主黨黨魁費亞拉（Petr Fiala）有望取代現任總理巴比斯，成為捷克的下一任總理。

費亞拉在競選總部高舉勝利手勢，接受支持者歡呼。他說，這是誠實和以價值為導向的政治的勝利，「改變已經來到，我們就是改變」，他承諾將實施完全不一樣的政策。

57歲的費亞拉出身捷克第二大城布爾諾（Brno），在大學教授政治學，2012年至2013年曾任教育部 長。

巴比斯向勝選者道賀，「只差一點，這就是人生」。他說，其他黨靠組成聯盟才勝選，如果只算一個黨，他的黨「不滿公民行動」其實贏了。

不過，費亞拉能否出任總理仍有變數，因為根據捷克憲法，總統有權決定委託誰來組織新政府。總統齊曼（Miloš Zeman）是巴比斯的盟友，選前多次表示只會委託得票率最高的一個黨來組織新政府，也就是巴比斯領導的「不滿公民行動」，而非人民民主黨等3黨組成的「一起」聯盟。

不論「一起」或「海盜和市長」，都是為了拉下巴比斯才成立的新聯盟，不可能與巴比斯聯合執政。因此，未來幾天齊曼的動向成了新政府能否順利成立的關鍵，如果他真的委託巴比斯領導新政府，捷克政壇將陷入難解的僵局。