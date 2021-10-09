我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：美中台關係沒剩多少絕緣體 恐因誤會「點火」

美就業市場數據 民間、政府差很大 誰較正確？

捷克大選變天 反對黨領袖費亞拉有望接任總理

中央社／柏林9日專電
捷克反對黨聯盟贏得多數席位。人民民主黨黨魁費亞拉（中）有望取代現任總理巴比斯，成為捷克的下一任總理。（歐新社）
捷克反對黨聯盟贏得多數席位。人民民主黨黨魁費亞拉（中）有望取代現任總理巴比斯，成為捷克的下一任總理。（歐新社）

捷克大選結果揭曉，反對派組成的2大聯盟成功拿下過半席位，人民民主黨黨魁費亞拉有望取代巴比斯成為下任總理。不過，新政府能否順利成立，總統齊曼的動向是關鍵。

捷克8、9日兩天舉行4年一度的眾議院選舉。根據初步開票結果，中間偏右的聯盟「一起」（SPOLU）拿下27.8%的選票，驚險勝過巴比斯（Andrej Babiš）領導的「不滿公民行動」（ANO）的27.1%。「一起」是人民民主黨（ODS）等3個保守和自由派政黨為了這次大選組成的新聯盟。

排名第3的是海盜黨和「市長與獨立人士」黨（STAN）組成的「海盜和市長」（Piráti a Starostové）聯盟，得票率15.6%。

眾議院是捷克最重要的民意機構，共200席。「一起」和「海盜和市長」拿下過半的108席，2個聯盟的5位黨主席今晚宣布將組成聯合政府，因此人民民主黨黨魁費亞拉（Petr Fiala）有望取代現任總理巴比斯，成為捷克的下一任總理。

費亞拉在競選總部高舉勝利手勢，接受支持者歡呼。他說，這是誠實和以價值為導向的政治的勝利，「改變已經來到，我們就是改變」，他承諾將實施完全不一樣的政策。

57歲的費亞拉出身捷克第二大城布爾諾（Brno），在大學教授政治學，2012年至2013年曾任教育部長。

巴比斯向勝選者道賀，「只差一點，這就是人生」。他說，其他黨靠組成聯盟才勝選，如果只算一個黨，他的黨「不滿公民行動」其實贏了。

不過，費亞拉能否出任總理仍有變數，因為根據捷克憲法，總統有權決定委託誰來組織新政府。總統齊曼（Miloš Zeman）是巴比斯的盟友，選前多次表示只會委託得票率最高的一個黨來組織新政府，也就是巴比斯領導的「不滿公民行動」，而非人民民主黨等3黨組成的「一起」聯盟。

不論「一起」或「海盜和市長」，都是為了拉下巴比斯才成立的新聯盟，不可能與巴比斯聯合執政。因此，未來幾天齊曼的動向成了新政府能否順利成立的關鍵，如果他真的委託巴比斯領導新政府，捷克政壇將陷入難解的僵局。

民主黨 眾議院 教育部

上一則

羅馬萬人上街抗議健康通行證 警動用水柱催淚彈

延伸閱讀

聖荷西市長選舉 擬改期到總統大選年

聖荷西市長選舉 擬改期到總統大選年
選美冠軍從小想參政 松野未佳擬選日本眾議員

選美冠軍從小想參政 松野未佳擬選日本眾議員
演哪齣？菲律賓總統大選登記截止 杜特蒂女兒沒報名

演哪齣？菲律賓總統大選登記截止 杜特蒂女兒沒報名
捷克大選登場 總理巴比斯面臨政權保衛戰

捷克大選登場 總理巴比斯面臨政權保衛戰

熱門新聞

約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

2021-10-03 20:49
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24
哈利（右）溫柔注視梅根，被八卦雜誌稱只是演給大家看。（路透資料照片）

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

2021-10-09 07:08
俄羅斯總統普亭。（歐新社）

「潘朵拉文件」爆普亭情婦摩納哥買豪宅 私生女是網紅

2021-10-03 22:26
美國德州39歲婦女布里奇塔．加爾扎育有兩名子女，去年9月意外被劇毒蜘蛛咬，差點送命。圖為示意圖。歐新社

太毒...婦遭蜘蛛咬 一腿慘遭截肢 存活率剩2%

2021-10-09 12:53
日本真子公主（右）與小室圭（左）早於2017年宣布訂婚（圖），惟因小室家庭爆出錢債醜聞致延誤。（歐新社）

日本真子公主罹PTSD 醫師憂：婚後生活無法平穩幸福

2021-10-02 02:27

超人氣

更多 >
CDC：打過這6種疫苗 11月後才能入境美國

CDC：打過這6種疫苗 11月後才能入境美國
美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手
華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相