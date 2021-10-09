太毒...婦遭蜘蛛咬 一腿慘遭截肢 存活率剩2%

美國德州39歲婦女布里奇塔．加爾扎育有兩名子女，去年9月意外被劇毒蜘蛛咬，差點送命。圖為示意圖。歐新社

英國太陽報報導，美國德州 39歲婦女布里奇塔．加爾扎育有兩名子女，去年9月發現自己的臀部有塊不明膿包。她原先以為這沒什麼，卻沒想到這差點要了她的命。醫生診斷指出，加爾札可能是被一種劇毒蜘蛛咬了，存活率剩2%。但最後加爾扎經過17天加護病房進行多次手術和植皮後，將左腿膝蓋以下截肢保命。

加爾札起初並不在意這塊膿包，但10天後午睡醒來發現腿上布滿水泡，還出現幻覺。醫生診斷後發現，她得了壞死性筋膜炎，而膿包可能是被蜘蛛咬傷。

加爾札說：「臀部上的膿包看起來不可怕，我還照常生活、四處走動了10天，渾然不知它會造成敗血性休克。我的腿很痛，但因為疫情 我沒有去看醫生。我在第10天午睡醒來時感覺失去方向，無法走路，14歲的兒子雅各布還說我的腿上像纏著一條綠色的蛇。」

加爾札之後接受了7次手術、8次植皮，並將膝蓋以下截肢，雖然她不記得發生什麼事，但她當時存活率低到家人已經準備要和她道別了。她說：「我什麼都不記得，但我醒來時醫生很驚訝。我不知道自己發生了什麼事，怎麼到了醫院，我甚至不知道我截肢了。但醫生告訴我，我的存活率僅剩2%，所以我感到很幸運。」

加爾札最後在去年10月出院，她經過漫長的復健，終於能夠再次照常煮飯、打掃、購物及和孩子出去玩。