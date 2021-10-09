我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾獎得主瑞薩指控臉書 偏離事實妨害民主

哈利梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話說

竄改數據偏袒中國 IMF總裁去留將出爐

中央社華盛頓9日綜合外電報導
國際貨幣基金（IMF ）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。(美聯社)
國際貨幣基金（IMF ）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。(美聯社)

國際貨幣基金（IMF ）8日表示，將很快決定總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）的去留問題。喬治愛娃被發現在擔任世界銀行執行長期間，施壓竄改數據偏袒中國

威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）上個月公布調查結果，發現喬治艾娃於2017年到2019年擔任世銀執行長期間，曾與其他高階官員一起向工作人員施壓，要他們把2018年版經商環境報告內的數據改成對中國有利。

世銀現已不再發表年度經商環境報告，在此同時喬治艾娃稱調查結果「錯誤」，並說她「並未施壓任何人修改任何報告」。

中國至今沒有對報告內容發表評論。

國際貨幣基金執行董事會（IMF Executive Board）8日召開5小時的冗長會議後表示，此案已經取得重大進展，但會中同意要求取得進一步細節，將很快做出結論。

法新社報導，68歲的喬治艾娃7日曾表示，希望此案能夠「迅速解決」。

匿名消息人士表示，國際貨幣基金執行董事會9日可能再度召集會議。消息人士並稱，在8日的馬拉松式會議中，有些歐洲政府支持喬治艾娃留任，她目前獲得法國和其他歐洲國家支持。

知情的2個消息來源指稱，在國際貨幣基金有重要地位的美國，目前尚未表態立場。

由於國際貨幣基金和世界銀行11日就要開始秋季會期，剩下的時間相當寶貴。

貨幣 中國 美國

上一則

諾獎得主瑞薩指控臉書 偏離事實妨害民主

下一則

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

延伸閱讀

黑豹妹、進擊鼓手、哈啦猛男 死不打疫苗 喬治痛罵蠢

黑豹妹、進擊鼓手、哈啦猛男 死不打疫苗 喬治痛罵蠢
大公娶妻…俄國相隔104年重現皇家婚禮

大公娶妻…俄國相隔104年重現皇家婚禮
IMF總裁疑涉為中國改數據醜聞 傳董事會5日約談

IMF總裁疑涉為中國改數據醜聞 傳董事會5日約談
「007 生死交戰」創意致敬 「女王密使」第2代龐德驚喜

「007 生死交戰」創意致敬 「女王密使」第2代龐德驚喜

熱門新聞

約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

2021-10-03 20:49
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24
日本真子公主（右）與小室圭（左）早於2017年宣布訂婚（圖），惟因小室家庭爆出錢債醜聞致延誤。（歐新社）

日本真子公主罹PTSD 醫師憂：婚後生活無法平穩幸福

2021-10-02 02:27
俄羅斯總統普亭。（歐新社）

「潘朵拉文件」爆普亭情婦摩納哥買豪宅 私生女是網紅

2021-10-03 22:26
菲律賓總統杜特蒂表示要從政壇退休，又說決定不出馬參選副總統。(美聯社)

菲律賓總統杜特蒂宣布退出政壇 疑為她鋪路

2021-10-02 04:22
40歲新郎喬治．米哈伊洛維奇．羅曼諾夫（George Mikhailovich Romanov，右）大公，與39歲新娘貝塔里尼（Rebecca Virginia Bettarini，左）在聖彼得堡的聖以撒大教堂（St Isaac's Cathedral）許下誓詞，數十名歐洲王室成員到場見證兩人結為夫妻。路透

俄羅斯百年來首場皇家婚禮 王公貴族參與盛會

2021-10-01 12:41

超人氣

更多 >
CDC：打過這6種疫苗 11月後才能入境美國

CDC：打過這6種疫苗 11月後才能入境美國
華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢
眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬

眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬
美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點

美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點
首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手