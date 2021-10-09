竄改數據偏袒中國 IMF總裁去留將出爐

國際貨幣基金（IMF ）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。(美聯社)

國際貨幣 基金（IMF ）8日表示，將很快決定總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）的去留問題。喬治愛娃被發現在擔任世界銀行執行長期間，施壓竄改數據偏袒中國 。

威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）上個月公布調查結果，發現喬治艾娃於2017年到2019年擔任世銀執行長期間，曾與其他高階官員一起向工作人員施壓，要他們把2018年版經商環境報告內的數據改成對中國有利。

世銀現已不再發表年度經商環境報告，在此同時喬治艾娃稱調查結果「錯誤」，並說她「並未施壓任何人修改任何報告」。

中國至今沒有對報告內容發表評論。

國際貨幣基金執行董事會（IMF Executive Board）8日召開5小時的冗長會議後表示，此案已經取得重大進展，但會中同意要求取得進一步細節，將很快做出結論。

法新社報導，68歲的喬治艾娃7日曾表示，希望此案能夠「迅速解決」。

匿名消息人士表示，國際貨幣基金執行董事會9日可能再度召集會議。消息人士並稱，在8日的馬拉松式會議中，有些歐洲政府支持喬治艾娃留任，她目前獲得法國和其他歐洲國家支持。

知情的2個消息來源指稱，在國際貨幣基金有重要地位的美國 ，目前尚未表態立場。

由於國際貨幣基金和世界銀行11日就要開始秋季會期，剩下的時間相當寶貴。