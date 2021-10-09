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諾獎得主瑞薩指控臉書 偏離事實妨害民主

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諾獎得主瑞薩指控臉書 偏離事實妨害民主

中央社馬尼拉9日綜合外電報導
菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩獲得諾貝爾和平獎。(美聯社)
菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩獲得諾貝爾和平獎。(美聯社)

菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩獲得諾貝爾和平獎。她利用新獲得的關注發起指控，批評臉書（Facebook）未能阻擋仇恨與虛假訊息流傳，「偏離事實」且會對民主造成威脅。

瑞薩（Maria Ressa）接受路透社訪問時說，臉書的演算法「把傳播用憤怒和仇恨裝飾的謊言，置於事實之前」。

瑞薩的評論令最近承受巨大壓力的臉書雪上加霜。離職的臉書（Facebook）吹哨者郝根（Frances Haugen）指控臉書將利潤凌駕於制止仇恨與虛假訊息之上，臉書則否認所有指控。

臉書的菲律賓負責人沒有回答針對瑞薩發言的置評要求。

瑞薩說，有30億用戶的臉書是全世界最大的新聞發布者，「卻偏離事實，偏離新聞」。

她說：「如果沒有真相，就沒有事實、沒有信任。如果這些你都沒有，那麼你就沒有民主。除此之外，如果你沒有真相，就沒有共同認知的現實，無法解決氣候變遷和新型冠狀病毒這些眼前的問題。」

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的支持者，對瑞薩發起猛烈的網路仇恨攻擊。瑞薩表示，這麼做是為了破壞她和Rappler的可信度。

她說：「這些社群媒體的網路攻擊有一個目的，它們有針對性，就像是武器。」

Rappler的報導包括嚴密審查杜特蒂的掃毒戰，還有一系列杜特蒂政府把網路當作武器的調查報導。政府花錢指使部落客，在網路上挑動支持者發怒，進而威脅或抹黑杜特蒂的批評者。

杜特蒂沒有對瑞薩獲獎發表評論，總統府、他的發言人、首席法律顧問和通訊處都沒有回應路透社的置評要求。

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