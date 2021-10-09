才剛有媒體人獲諾貝爾和平獎 俄旋即擴大媒體黑名單

俄羅斯總統普亭。（美聯社）

俄羅斯 獨立報「新報」總編輯穆拉托夫今天獲頒諾貝爾和平獎，數小時後，俄國 當局旋即又將9名記者和3家媒體機構列為「外國代理人」，形同增列黑名單，繼續打壓異議聲音。

「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）和菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）今天因捍衛言論自由，獲頒諾貝爾和平獎。穆拉托夫表示將用這筆獎金幫助面臨報復行動的俄羅斯記者。

美聯社報導，許多俄國人原本希望此獎有助於勸服當局減緩大舉打壓獨立媒體的行動，包括將批判性媒體管道和新聞工作者列為「外國代理人」，加強監督這些組織和個人的一舉一動。

然而，就在諾貝爾和平獎得主出爐後，俄羅斯司法部在外國代理人名單上增列9名記者和3家媒體機構，包括來自俄羅斯獨立民營電視台「雨」（Dozhd）、「新時代」（The New Times）新聞露出管道、英國廣播公司（BBC）俄語服務及美國資助的自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）記者。

●屢揭克里姆林宮猛料 「冒險者」被列黑名單

調查網站「冒險者」（Bellingcat）也在名單中。這個總部設在荷蘭的國際組織以刊登有關俄羅斯在烏克蘭和敘利亞的軍事行動、克里姆林宮攻擊國內外反對派事件的公開來源調查報導聞名。當局將「冒險者」列入名單，顯然是企圖阻止俄國人與「冒險者」合作。

另外兩個被列為外國代理人的新聞露出管道，是經常報導俄羅斯動盪北高加索地區新聞的Kavkazsky Uzel以及M.News線上刊物。

法新社和路透報導，俄羅斯2012年早已通過立法，授權有關當局將媒體機構和非政府組織（NGO）列為外國代理人。外國代理人這個詞隱含前蘇聯時代負面色彩，尤其1970和1980年代劍指那些被控收西方國家金錢的反對派。

BBC提到，俄羅斯2017年修法，讓政府能將任何在國內營運的外國媒體列為外國代理人。此舉是為了報復美國勒令獲克里姆林宮支持的國際新聞頻道「今日俄羅斯」（Russia Today, RT）登記為外國代理人。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2019年簽署一項引發爭議的新法，允許將獨立記者和部落客列為「外國代理人」。

外國代理人的定義為牽涉政治且接受國外資金，必須向司法部登記、出版物註記標示並提交詳細文件，否則面臨罰款。新法還指出，任何散布外國媒體報導的人士都可能列為外國代理人。

外界普遍認為俄國當局藉此讓異議人士噤聲。然而克里姆林宮否認扼殺言論自由，並堅稱列為外國代理人並非禁止媒體營運。

調查網站「冒險者」調查報導曾深入馬來西亞航空公司MH17班機在烏克蘭東部上空遭飛彈擊落事件、前俄國雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）中毒案及俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）去年遭下毒事件等，多年來不斷激怒俄國當局。

「冒險者」今天被認定為「外國代理人」後，「冒險者」調查人員葛羅西夫（Christo Grozev）推文酸說：「你們為何拖了這麼久？」

「冒險者」創辦人希金斯（Eliot Higgins）也嘲諷地說：「『冒險者』被視為對俄羅斯構成一大威脅，以至於宣告我們是外國代理人。我猜這是俄羅斯版諾貝爾獎 ？」此言似在感謝當局「賞識」。

●和平獎新得主：若我是評審 我會投給納瓦尼

時代雜誌（TIME）網站報導，納瓦尼被視為諾貝爾和平獎熱門人選之一，自今年1月遭逮捕以來，多名報導抗議他被捕的活動記者，曾遭受騷擾、罰款甚至暴力情事。

45歲的納瓦尼是律師出身，以對高官發起反貪運動聞名，向來直言不諱地批評普亭和他的人馬。納瓦尼去年8月在飛機上昏倒，之後被送往德國治療，今年1月返抵國門沒多久後就被俄國警方拘捕。

穆拉托夫今天稍早在記者會上表示，如果他是諾貝爾和平獎評審，他會投給納瓦尼。

穆拉托夫今天得獎後，克里姆林宮發言人第一時間道賀，稱讚他「勇敢」。此言引發網友一陣嘲諷，譴責俄國政府就是讓記者陷入艱難處境的元凶。