英國女王號巡防艦停泊雅加達 強化交流與對印太承諾

英國海軍伊麗莎白女王號航空母艦打擊群正在南海巡航，其中里契蒙巡防艦8日停泊雅加達。圖為兩名印尼海軍人員在該航母前站崗。（歐新社）

英國 海軍伊麗莎白女王號航空母艦打擊群正在南海巡航，其中里契蒙巡防艦昨天停泊雅加達。英國駐印尼 大使詹金斯說，這些行動顯示英國決心保護以法治為基礎的國際體系。

里契蒙（HMS Richmond）巡防艦昨天抵達雅加達港口，展開為期3天的訪問，包括與印尼海軍邦托莫號（KRI Bung Tomo）舉行海上過航演習，與印尼專攻海事領域的學生進行文化交流，並透過社群媒體 與印尼民眾互動等。

印尼國軍與英國駐印尼大使館昨天在雅加達的港口舉行歡迎儀式，英國海軍將英國潛艦社群募得約5.3萬英鎊（約7.3萬元）的善款捐贈給印尼海軍失事潛艦KRI Nanggala-402的官兵家屬。該潛艦4月在峇里海峽沈沒，53名官兵罹難。

詹金斯（Owen Jenkins）指出，英國伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）率領的航空母艦打擊群正在通行南海，打擊群共有9艘艦艇，先前已拜訪韓國、日本；里契蒙巡防艦停泊雅加達前，則已先在越南訪問4天。

詹金斯表示，這些行動顯示，英國與印太地區國家持續交往以及加強、保護以法治為基礎的國際體系的決心，以實現聯合國海洋法公約（UNCLOS）的承諾，確保區域的自由與開放，能安全進行貿易、補給活動，不受到阻礙。

里契蒙巡防艦指揮官波特里爾（Hugh Botterill）致詞時，再度強調英國對印太地區的承諾。他指出，印尼是東南亞國家協會（ASEAN）的創始國，對東協非常重要，英國希望持續與東協的各會員國對話，進行各項合作。