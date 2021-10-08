撤軍後首次 美國將與神學士舉行面對面會談

國務院發言人表示，美國9日與10日將在卡達首都杜哈與神學士高階代表會面。圖為在喀布爾的神學士戰士。(路透)

美國國務院表示，美國明天起將與神學士 （Taliban，又譯塔利班）舉行面對面會談，為自美軍撤出阿富汗 以來首次。

國務院發言人表示，美國9日與10日將在卡達首都杜哈與神學士高階代表會面。

神學士8月趁美軍撤退之際攻占阿富汗首都喀布爾，美國自那之後一直與塔利班保持聯繫，但這場會晤將是兩方首度面對面會談。

美國國務院發言人今天說：「我們將施壓神學士尊重所有阿富汗人的權利，包括婦女與女孩的權利，並組建具包容性且獲得廣大支持的政府。」

他說：「隨著阿富汗面臨嚴重經濟萎縮且可能陷入人道危機，我們也將施壓神學士允許人道機構自由進出需要援助的地區。」

美國國務院強調，這場會談不代表美國承認神學士對阿富汗的統治。發言人說：「我們依舊清楚表明，神學士必須透過自身行動贏得合法性。」

發言人沒有明確透露雙方代表身分。不過美軍在接管喀布爾機場以執行撤僑任務時，包括美軍中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）在內的美國高階官員8月曾在喀布爾與神學士人員會面。

美國代表團也將強調總統拜登提出的優先要務，即讓美國公民 與在20年軍事行動期間提供協助的阿富汗盟友離境。

美方說，神學士大致上已配合讓美國公民離開阿富汗。但美國官員表示，還有約100人滯留當地，主要是與阿富汗人有淵源的美國公民，他們仍無法決定是否離開。

不過，美國也承認，在倉促的空運期間，美國無法讓幾乎所有想離境的阿富汗盟友離開。在撤軍前，美國撤出數以萬計的民眾。