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獲頒諾貝爾和平獎 俄得獎人：獻給遇害記者

中央社莫斯科8日綜合外電報導
俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫今天把他獲頒的諾貝爾和平獎，獻給自2000年起被殺害的6名「新報」記者與供稿者，他昨天才悼念其中一名受害者(波利特科夫斯卡亞)的忌日。美聯社
俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫今天把他獲頒的諾貝爾和平獎，獻給自2000年起被殺害的6名「新報」記者與供稿者，他昨天才悼念其中一名受害者(波利特科夫斯卡亞)的忌日。美聯社

俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫今天把他獲頒的諾貝爾和平獎，獻給自2000年起被殺害的6名「新報」記者與供稿者，他昨天才悼念其中一名受害者的忌日。

諾貝爾和平獎今天在挪威奧斯陸揭曉，菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）與穆拉托夫（Dmitry Muratov）共同獲獎。

俄媒「塔斯社」（TASS）引述穆拉托夫表示：「這份光榮不屬於我，而是屬於『新報』。」

他表示，這個獎是頒給「為了捍衛人類言論自由權而犧牲者」。

2000年以來，「新報」有6名記者和供稿者因報導內容而遭到殺害，最著名的是調查記者波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）。

波利特科夫斯卡亞多年來批判俄國總統普亭（Vladimir Putin）與克里姆林宮在車臣戰事。她2006年10月7日在莫斯科市中心住宅大樓電梯內遭槍殺身亡，年僅48歲。

事情發生在一個周六下午，就在下午4時過後不久，波利特科夫斯卡亞開車回到住宅大樓，拿著一些雜貨。她被近距離開了4槍，在電梯內倒地身亡，當天剛好是普亭的生日。

這起凶殺案震驚俄國，也登上海外媒體頭版。普亭幾天後到德國的德勒斯登（Dresden）訪問，遭遇示威者高喊「凶手」。

事實上，波利特科夫斯卡亞遇害日子剛好就是普亭生日，引發揣測。部分人士認為，這或許是殺手想要給普亭獻上「生日禮物」，儘管如此，這起案件從未被證實與普亭有關。

10月7日是波利特科夫斯卡亞的忌日，穆拉托夫昨天在「新報」編輯部主持了悼念儀式。

現年59歲、1995年起數度擔任「新報」總編輯的穆拉托夫表示，他將把部分獎金捐給幫助罕病兒童的基金會。

這是1990年蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）獲得諾貝爾和平獎以來，再次有俄國人獲得此獎項。而戈巴契夫當初正是以獲和平獎的獎金，協助創辦了「新報」。

90歲的戈巴契夫聽聞瑞薩和穆拉托夫獲獎後表示，這對全世界媒體而言是「好消息」。

他發表聲明表示：「這是很好、非常好的消息。這個獎項把媒體在現代世界的重要性，提升到極高境界。」

路透社報導，聯合國人權機構恭喜瑞薩和穆拉托夫贏得諾貝爾和平獎，表示這是認同「媒體工作者在最艱難環境中執行重要工作」。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）在日內瓦新聞簡報會上表示：「近幾年來，發生在媒體工作者身上的攻擊事件增加，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也不例外。」

她說：「我想我要代表聯合國人權事務高級專員（巴舍萊，Michelle Bachelet）向正在執行工作，提供我們資訊、並替各地受害者發聲的所有媒體工作者，說一聲恭喜。」

普亭 工作 諾貝爾

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