我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

質疑「台灣協議」有暗盤 共和黨議員要求舉行聽證會

川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬

英國憂流感恐50年來最嚴重 擴大疫苗施打

中央社倫敦8日專電
圖為前往施打疫苗的英國民眾。(美聯社)
圖為前往施打疫苗的英國民眾。(美聯社)

英國政府示警今年冬季流行感冒疫情恐達50年來最嚴峻，近日啟動國民保健署（NHS）有史以來規模最大疫苗施打計畫，並首次將青少年免費接種年齡由12歲擴增到16歲。

英國衛生官員指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間實施的封城和社交距離等措施，恐讓民眾對流感病毒的免疫力下降。此外，去年冬季流感疫情不明顯，導致難以透過病毒株採樣預測今年疫情走勢並擬定預防措施。這些因素讓今冬流感死亡病例恐達6萬例。

若專家針對死亡病例的預測成真，這將是1968年造成全球超過百萬人死亡的「香港流感」（Hong Kong flu）疫情以來，英國本土次高數據。

英國醫學科學院（Academy of Medical Sciences）的預測模型顯示，今冬國內流感死亡病例數將落在1萬5000至6萬區間。在COVID-19去年爆發前的5年期間，英國每年平均有1萬1000人死於流感。

衛生官員憂心，今年冬季COVID-19及流感雙重打擊將讓醫療體系不堪負荷、封城噩夢重演。NHS因此趕在秋季擴大流感疫苗施打計畫，包括將青少年免費接種年齡由12歲（7年級）擴增到16歲（11年級）。

流感疫苗免費接種對象包括50歲以上民眾、孕婦、與高風險人士同住者、第一線醫療和社會工作人員等，以及2至16歲孩童青少年（若有長期健康問題，則是2至17歲），總計超過3500萬人。孩童青少年以施用鼻噴型疫苗為主。

英格蘭副首席醫療官范-塔姆（Jonathan Van-Tam）指出，去年流感病例因為社交距離等措施而減少，群體的自然免疫力不如以往。衛生大臣賈維德（Sajid Javid）說，今年推出的流感疫苗接種計畫是英國史上最大規模，政府同時也鼓勵民眾施打COVID-19疫苗加強劑（第3劑）。

根據規畫，COVID-19疫苗加強劑適用對象包括50歲以上或16至49歲具特定長期健康問題的民眾、第一線醫療和社會工作人員、與高風險者同住的成年人等。第3劑與第2劑必須間隔至少6個月。第3劑將以莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）疫苗為主。

符合COVID-19第3劑施打資格的英國民眾約3000萬人。

NHS每年執行免費流感疫苗施打計畫。根據NHS的資訊，流感疫苗可與COVID-19疫苗同時施打。

首相辦公室日前對3000名英國成年人進行抽樣民意調查，以了解民眾對COVID-19和流感疫情、疫苗的認知。結果顯示，有1/3受訪者不知道COVID-19和流感疫情可同時發生，且「不希望耶誕假期泡湯」則是主要的接種動機之一。

流感疫苗 英國 疫情

上一則

非洲兒童救星…研發30餘年的瘧疾疫苗終獲WHO批准

下一則

漫天塵土宛如末日 沙塵暴襲巴西聖保羅至少奪6命

延伸閱讀

黑豹妹、進擊鼓手、哈啦猛男 死不打疫苗 喬治痛罵蠢

黑豹妹、進擊鼓手、哈啦猛男 死不打疫苗 喬治痛罵蠢
非洲兒童救星…研發30餘年的瘧疾疫苗終獲WHO批准

非洲兒童救星…研發30餘年的瘧疾疫苗終獲WHO批准
5至11歲童疫苗 輝瑞申請緊急授權 最快萬聖節前接種

5至11歲童疫苗 輝瑞申請緊急授權 最快萬聖節前接種
疫苗卡遺失 補辦有方

疫苗卡遺失 補辦有方

熱門新聞

約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

2021-10-03 20:49
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24
日本真子公主（右）與小室圭（左）早於2017年宣布訂婚（圖），惟因小室家庭爆出錢債醜聞致延誤。（歐新社）

日本真子公主罹PTSD 醫師憂：婚後生活無法平穩幸福

2021-10-02 02:27
俄羅斯總統普亭。（歐新社）

「潘朵拉文件」爆普亭情婦摩納哥買豪宅 私生女是網紅

2021-10-03 22:26
菲律賓總統杜特蒂表示要從政壇退休，又說決定不出馬參選副總統。(美聯社)

菲律賓總統杜特蒂宣布退出政壇 疑為她鋪路

2021-10-02 04:22
40歲新郎喬治．米哈伊洛維奇．羅曼諾夫（George Mikhailovich Romanov，右）大公，與39歲新娘貝塔里尼（Rebecca Virginia Bettarini，左）在聖彼得堡的聖以撒大教堂（St Isaac's Cathedral）許下誓詞，數十名歐洲王室成員到場見證兩人結為夫妻。路透

俄羅斯百年來首場皇家婚禮 王公貴族參與盛會

2021-10-01 12:41

超人氣

更多 >
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
巴菲特搭檔大舉買進阿里巴巴 Q3持股增近83%

巴菲特搭檔大舉買進阿里巴巴 Q3持股增近83%
「無關中國」美核潛艦在南海受損 維修費恐不低

「無關中國」美核潛艦在南海受損 維修費恐不低
新冠補強針 「別盲目搶接種」

新冠補強針 「別盲目搶接種」
不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂