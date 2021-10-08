英國憂流感恐50年來最嚴重 擴大疫苗施打

圖為前往施打疫苗的英國民眾。(美聯社)

英國 政府示警今年冬季流行感冒疫情 恐達50年來最嚴峻，近日啟動國民保健署（NHS）有史以來規模最大疫苗施打計畫，並首次將青少年免費接種年齡由12歲擴增到16歲。

英國衛生官員指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間實施的封城和社交距離等措施，恐讓民眾對流感病毒的免疫力下降。此外，去年冬季流感疫情不明顯，導致難以透過病毒株採樣預測今年疫情走勢並擬定預防措施。這些因素讓今冬流感死亡病例恐達6萬例。

若專家針對死亡病例的預測成真，這將是1968年造成全球超過百萬人死亡的「香港流感」（Hong Kong flu）疫情以來，英國本土次高數據。

英國醫學科學院（Academy of Medical Sciences）的預測模型顯示，今冬國內流感死亡病例數將落在1萬5000至6萬區間。在COVID-19去年爆發前的5年期間，英國每年平均有1萬1000人死於流感。

衛生官員憂心，今年冬季COVID-19及流感雙重打擊將讓醫療體系不堪負荷、封城噩夢重演。NHS因此趕在秋季擴大流感疫苗 施打計畫，包括將青少年免費接種年齡由12歲（7年級）擴增到16歲（11年級）。

流感疫苗免費接種對象包括50歲以上民眾、孕婦、與高風險人士同住者、第一線醫療和社會工作人員等，以及2至16歲孩童青少年（若有長期健康問題，則是2至17歲），總計超過3500萬人。孩童青少年以施用鼻噴型疫苗為主。

英格蘭副首席醫療官范-塔姆（Jonathan Van-Tam）指出，去年流感病例因為社交距離等措施而減少，群體的自然免疫力不如以往。衛生大臣賈維德（Sajid Javid）說，今年推出的流感疫苗接種計畫是英國史上最大規模，政府同時也鼓勵民眾施打COVID-19疫苗加強劑（第3劑）。

根據規畫，COVID-19疫苗加強劑適用對象包括50歲以上或16至49歲具特定長期健康問題的民眾、第一線醫療和社會工作人員、與高風險者同住的成年人等。第3劑與第2劑必須間隔至少6個月。第3劑將以莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）疫苗為主。

符合COVID-19第3劑施打資格的英國民眾約3000萬人。

NHS每年執行免費流感疫苗施打計畫。根據NHS的資訊，流感疫苗可與COVID-19疫苗同時施打。

首相辦公室日前對3000名英國成年人進行抽樣民意調查，以了解民眾對COVID-19和流感疫情、疫苗的認知。結果顯示，有1/3受訪者不知道COVID-19和流感疫情可同時發生，且「不希望耶誕假期泡湯」則是主要的接種動機之一。