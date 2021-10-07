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疫苗覆蓋率達7成目標 雪梨下周可望走出封城

中央社雪梨7日綜合外電報導
澳洲最大城市雪梨達到7成人口完整接種的目標後，可望走出近4個月封城。圖為今年8月底時雪梨最繁華的喬治街空無一人景象。歐新社
澳洲最大城市雪梨達到7成人口完整接種的目標後，可望走出近4個月封城。圖為今年8月底時雪梨最繁華的喬治街空無一人景象。歐新社

澳洲最大城市雪梨達到7成人口完整接種的目標後，可望走出近4個月封城。當局表示，雪梨自11日起將進一步鬆綁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施。

在新南威爾斯州，完整接種疫苗的民眾將可以各種理由離家外出，包括去酒館、零售店、電影院和健身房，這些場所都會在嚴格執行社交距離之下恢復營業。

新州也將使用疫苗護照制度，以確保尚未完整接種的人仍受到居家防疫令的管制，直至12月1日為止。

澳洲兩大城市雪梨、墨爾本（Melbourne），以及首都坎培拉（Canberra）為平息新型冠狀病毒Delta變異株的疫情爆發，封城已有至少幾個星期，導致這個1.5兆美元規模經濟體瀕臨兩年來二度衰退。

在這些城市，當局已使出各種招數來消減病毒；目前設定目標，依成人疫苗蓋率70%、80%、90%達成情況，逐步解除限制措施。

澳洲感染Covid-19的人數比其他國家而言相對較低，約12萬個確診病例、1381人病亡。新州今天通報，單日新增確診為587例，已降至7周多來的最低點；維多利亞州新增確診數則攀升至1638例，為維州單日感染人數第2高。

澳洲其他確診數極少的州表示，他們仍會對新州和維州關閉邊界，即便是完整接種覆蓋率已達8成，主要擔心突然重新開放，將造成醫療系統不堪負荷。

澳洲 疫苗 新州

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