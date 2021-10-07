死囚遭禁用彩色鉛筆 為爭繪畫權 狀告日本政府

殺死3名家人被判死的奧本章寬，由於日本政府修改命令，讓他無法在拘留所內再使用彩色鉛筆作畫。示意圖／ingimage

在日本 宮崎市自宅殺死3名家人被判死刑定讞的33歲奧本章寬，由於日本政府修改命令，讓他無法在拘留所 內再使用彩色鉛筆作畫，因此向東京 地方法院提訴要求取消修改命令。

日本時事通信社報導，奧本提訴對象是日本政府，今天在東京地方法院舉行的第一次口頭辯論庭上，日本政府要求庭上駁回原告提訴。

根據訴狀等指出，日本政府法務省從今年2月起施行的命令，禁止死刑定讞死囚與判決尚未確定受刑人等，購買原本可以購買的削鉛筆器及彩色鉛筆等。

報導指出，由於拘留所內曾發生受刑人用削鉛筆器內的刀片自戕等情況，可能是這樣才會讓法務省修改命令以避免類似案件再發。

原告律師表示，奧本使用彩色鉛筆來畫花或動物等，並製作成明信片或月曆等進行販售，所得金額用來當成被害人遺族賠償金使用，至今已給付逾200萬日圓（約新台幣50萬元）。

奧本主張，法務省不允許使用彩色鉛筆已侵害他的表現自由，明顯違憲。

日本放送協會（NHK）報導，原告律師表示，奧本說自己是從一審法官做出死刑判決後，開始用彩色鉛筆繪畫。

奧本曾說，繪畫是自己能深刻反省、進行賠償的必要及不可或缺的行為，他希望能使用一直以來用的彩色鉛筆作畫。