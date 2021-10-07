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匿名發出誹謗 澳洲總理批社群媒體是懦夫殿堂

中央社雪梨7日綜合外電報導
澳洲總理莫里森今天批評社群媒體是「懦夫的殿堂」，並表示當不明身分者在平台發表誹謗性言論時，社群媒體應被視同發行人，此言加劇澳洲當前的誹謗法爭議。美聯社
澳洲總理莫里森今天批評社群媒體是「懦夫的殿堂」，並表示當不明身分者在平台發表誹謗性言論時，社群媒體應被視同發行人，此言加劇澳洲當前的誹謗法爭議。美聯社

澳洲總理莫里森今天批評社群媒體是「懦夫的殿堂」，並表示當不明身分者在平台發表誹謗性言論時，社群媒體應被視同發行人，此言加劇澳洲當前的誹謗法爭議。

莫里森（Scott Morrison）的言論顯示，他主張臉書（Facebook ）等公司必須為第三方貼文涉及誹謗的內容負責，此一立場恐進一步確立澳洲在這個議題上的特立獨行。

澳洲最高法院上月裁定，可依據線上論壇的公共言論向發行人究責，這項判決讓臉書和新聞媒體之間對立，也使所有透過社群媒體和大眾互動的部門不安。

這又為澳洲目前檢討誹謗相關法規的工作憑添了迫切性，聯邦檢察總長本週致函給州檢察總長，強調處理這個議題的重要性。

莫里森今天告訴媒體：「社群媒體已經成為懦夫的殿堂，人人可以進入平台而不表明身分，毀滅他人的生活，說出最粗魯冒犯的話，而不會受到懲罰。」

「他們應該表明自己的身分，倘若他們不打算表明身分，那些社群公司就不再是平台，而成了發行人。各位可想而知，我們會更加傾向這個立場。」

臉書發言人並未對莫里森的言論發表直接回應，但表示：「我們支持澳洲將統一誹謗法現代化，並希望這方面能進一步釐清和確定。近期法院的裁定再次證明了這類法規改革的必要性。」

澳洲法院上月裁定，媒體應就使用者針對其報導的誹謗性評論負責，由於澳洲的誹謗法相當嚴格，未來媒體很可能因為社群媒體新聞下方的網友不當留言而遭起訴。

美國有線電視新聞網（CNN）隨後於9月30日關閉其澳洲臉書專頁。CNN於9月29日表示，該公司先前要求臉書協助關閉其澳洲平台留言功能，結果對方「選擇拒絕這樣做」。

社群媒體 澳洲 臉書

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