我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ:美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊一年

中情局新設中國任務中心 專職對中國情蒐

北約驅逐8名俄國觀察員 莫斯科：關係正常化幻滅

中央社布魯塞爾/莫斯科7日綜合外電報導
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格(圖)今天表示，北約驅逐8名俄羅斯代表團成員並非與特定事件有關。莫斯科則說，這項行動顯示北約無意與莫斯科關係正常化。美聯社
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格(圖)今天表示，北約驅逐8名俄羅斯代表團成員並非與特定事件有關。莫斯科則說，這項行動顯示北約無意與莫斯科關係正常化。美聯社

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，北約驅逐8名俄羅斯代表團成員並非與特定事件有關。莫斯科則說，這項行動顯示北約無意與莫斯科關係正常化。

法新社報導，俄羅斯並非華府領導的北約成員國之一，但在北約-俄羅斯委員會（NATO-Russia Council）框架下長期派遣觀察代表團。委員會成立已有20年，目的為了促進彼此在共同安全領域上的合作。然而自從莫斯科2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞（Crimea）後，委員會大致停止運作。

路透社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說，昨天宣布驅逐的8名俄羅斯代表團成員是「未經通報的俄國情報官員」，他們從事的活動與派任內容不符。

史托騰柏格在記者會上表示：「這個決定與任何特定事件無關。但我們已有一段時間觀察到俄羅斯的惡意活動增加，因此有必要抱持警戒。」

史托騰柏格並形容北約與俄羅斯關係正處於冷戰結束以來最低點，他歸咎於莫斯科的侵略行為，包括在烏克蘭邊境增強兵力，以及違反中程核飛彈條約（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty，INF Treaty）。

北約昨天還將俄羅斯代表團名額砍半至10人，本月底生效。這項決定據信已獲得所有30個成員國同意。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天稍早表示，北約驅逐俄羅斯代表的行動，幾乎完全破壞了俄國與北約關係正常化及恢復對話的希望。

他告訴記者：「北約代表在聲明中說渴望與我國關係正常化，但這顯然與實際行動相矛盾。這些行動使得我們不再對關係正常化抱持幻想。」

不過，史托騰柏格今天表示，北約將繼續以「雙軌」方式在防衛和對話上與俄羅斯進行接觸。

他說：「我們也準備好召開一場北約-俄羅斯委員會會議。實際上我們邀請俄羅斯開會已有一段長時間，至今尚未接獲肯定答覆。」

俄羅斯 烏克蘭 俄國

上一則

日本關東發生6.1強震 多線地鐵暫停 民眾深夜回不了家

延伸閱讀

大公娶妻…俄國相隔104年重現皇家婚禮

大公娶妻…俄國相隔104年重現皇家婚禮
俄國Delta疫情延燒 單日逾900人病故創新高

俄國Delta疫情延燒 單日逾900人病故創新高
美擁3750枚核彈 冷戰來最低庫存

美擁3750枚核彈 冷戰來最低庫存
俄羅斯伸援電荒 對中國輸電量增加1倍

俄羅斯伸援電荒 對中國輸電量增加1倍

熱門新聞

約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

2021-10-03 20:49
一項新研究顯示，但人可能得以活到至少130歲，並推斷「人類的壽命沒有限制」。(Photo by Jaddy Liu on Unsplash)

研究：人類有望活到130歲 理論上壽命無限制

2021-09-30 15:10
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24
日本真子公主（右）與小室圭（左）早於2017年宣布訂婚（圖），惟因小室家庭爆出錢債醜聞致延誤。（歐新社）

日本真子公主罹PTSD 醫師憂：婚後生活無法平穩幸福

2021-10-02 02:27
俄羅斯總統普亭。（歐新社）

「潘朵拉文件」爆普亭情婦摩納哥買豪宅 私生女是網紅

2021-10-03 22:26
菲律賓總統杜特蒂表示要從政壇退休，又說決定不出馬參選副總統。(美聯社)

菲律賓總統杜特蒂宣布退出政壇 疑為她鋪路

2021-10-02 04:22

超人氣

更多 >
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
瞄到男友上網買女裝 她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰

瞄到男友上網買女裝 她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰
50年懸案告破？舊金山十二宮殺手身分被揭

50年懸案告破？舊金山十二宮殺手身分被揭
美中蘇黎世密談：拜登求見面與「拒絕出國」的習近平？

美中蘇黎世密談：拜登求見面與「拒絕出國」的習近平？
殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬