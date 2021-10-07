我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中情局新設中國任務中心 專職對中國情蒐

CDC：全美14萬兒童有家長或照顧者染疫死亡

控曾助納粹殺人 百歲前集中營警衛將受審

中央社柏林7日綜合外電報導
圖為被告 Josef S. 在德國勃蘭登堡的法庭上出庭時捂著臉。美聯社
圖為被告 Josef S. 在德國勃蘭登堡的法庭上出庭時捂著臉。美聯社

年滿百歲的原納粹集中營警衛約瑟夫．S（Josef S.）被控在二戰期間「知情且願意」協助殺害3518名集中營人犯，今天他將出庭受審，成為德國迄今因納粹時代罪行而受審的最年長者。

曾在柏林北方歐倫寧堡（Oranienburg）薩克森豪森集中營（Sachsenhausen camp）擔任警衛的約瑟夫．S，被控夥同「行刑隊在1942年處決蘇聯戰俘」，並「使用毒氣齊克隆B（Zyklon B）」殺害被囚禁者。

儘管約瑟夫．S已高齡100歲，8月份的醫療評估認為，他足以出庭受審。

一名法庭發言人指出：「他（約瑟夫．S）並未被指控射殺任何特定對象，而是透過他的警衛工作，在明知集中營有殺戮情事之下，協助了殺戮行為。」

在本案代表集中營若干倖存者以及遇難者家屬的律師沃瑟（Thomas Walther）表示，即便二戰已結束76年，仍有必要進行這樣的審判，以追究納粹犯罪者的責任。

他告訴法新社：「正義沒有失效日。」

德國檢方正趕緊要將最後尚在人世的納粹犯罪者繩之以法，近年來日益專注在追究位階較低的納粹份子。

在本案成立前不久，一名被控是大屠殺共犯的96歲前集中營秘書佛希納（Irmgard Furchner）戲劇性地在審判前逃逸，但數小時後被捕，此案將於10月19日繼續開庭審理。

納粹 德國 工作

上一則

日本關東地區發生規模6.1強震 無海嘯危機

延伸閱讀

維州費郡21歲游泳教練 被控30項兒童色情罪

維州費郡21歲游泳教練 被控30項兒童色情罪
紐約上州男使用假疫苗卡被控重罪 最高7年監禁

紐約上州男使用假疫苗卡被控重罪 最高7年監禁

被控助納粹殺萬人 德國96歲老婦拒受審 逃亡後被捕

被控助納粹殺萬人 德國96歲老婦拒受審 逃亡後被捕
遭控助納粹屠殺逾萬人 德國96歲老婦受審前逃逸

遭控助納粹屠殺逾萬人 德國96歲老婦受審前逃逸

熱門新聞

約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

2021-10-03 20:49
一項新研究顯示，但人可能得以活到至少130歲，並推斷「人類的壽命沒有限制」。(Photo by Jaddy Liu on Unsplash)

研究：人類有望活到130歲 理論上壽命無限制

2021-09-30 15:10
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

2021-10-05 00:24
日本真子公主（右）與小室圭（左）早於2017年宣布訂婚（圖），惟因小室家庭爆出錢債醜聞致延誤。（歐新社）

日本真子公主罹PTSD 醫師憂：婚後生活無法平穩幸福

2021-10-02 02:27
俄羅斯總統普亭。（歐新社）

「潘朵拉文件」爆普亭情婦摩納哥買豪宅 私生女是網紅

2021-10-03 22:26
菲律賓總統杜特蒂表示要從政壇退休，又說決定不出馬參選副總統。(美聯社)

菲律賓總統杜特蒂宣布退出政壇 疑為她鋪路

2021-10-02 04:22

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
會有第四輪紓困現金支票嗎？華爾街分析師：別抱希望

會有第四輪紓困現金支票嗎？華爾街分析師：別抱希望
瞄到男友上網買女裝 她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰

瞄到男友上網買女裝 她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰
50年懸案告破？舊金山十二宮殺手身分被揭

50年懸案告破？舊金山十二宮殺手身分被揭