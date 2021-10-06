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2諾貝爾化學獎得主 曾到台灣中研院領獎

記者潘乃欣／台北報導
圖為諾貝爾化學獎得主麥克米蘭。美聯社
圖為諾貝爾化學獎得主麥克米蘭。美聯社

6日獲頒諾貝爾化學獎的德國化學家利斯特（Benjamin List）、美國麥克米蘭（David MacMillan），同樣出生於1968年，相隔近8千里的兩人，在各自國家不約而同研究不對稱合成技術，將「不對稱有機催化劑」的使用量降為既有技術的1%，提升新藥合成與量產效率。兩人都曾到台灣的大學演講、先後獲頒中研院周大紓先生紀念獎，還曾赴台北101、野柳等地旅遊。

新興疾病層出不窮，攸關新藥合成的有機催化領域，已是化學界重要學問之一。台灣師範大學理學院院長、化學系教授陳焜銘指出，兩名得主共通點多，他們同一年出生，且同時在西元2千年各自發表有關不對稱有機催化的論文，一起讓學界開始重視這項技術，是帶動它發展，乃至如今躍升主流合成方法之一的始祖。

在此之前，科學家以酵素或金屬合成不同物質。陳焜銘說，以酵素合成一定要加水，不對稱有機催化劑則免去這道關卡，更加環保。

中央研究院化學研究所副研究員陳榮傑說，以金屬作為催化劑也有缺點，金屬可能有毒，合成後需要純化；若能使用純有機的催化劑，就能盡量避免有毒金屬殘留。再者，若使用不對稱有機催化劑，催化劑用量只需金屬合成的1%，即可達到一樣的合成效果，提升新藥合成效率和精準度。

陳榮傑指出，2001年諾貝爾化學獎頒給美國學者諾爾斯、夏普里斯和日本學者野依良治，肯定3人運用不對稱金屬催化劑進行反應。時隔20年，未滿60歲的兩人，提出比金屬催化劑更好的方案，他和陳焜銘都欣見諾貝爾獎再度重視並肯定此領域。

陳榮傑提到，麥克米蘭在2006年獲中研院「周大紓先生紀念研討會」獎項，並來台發表演講；利斯特則於2017年獲頒中研院同一獎項，並在研討會後前往野柳等地旅遊。利斯特還曾到訪台師大化學系，和師生分享他的研究成果。

研發「環保」催化劑 獲諾貝爾學獎 製表／莊蕙嘉
研發「環保」催化劑 獲諾貝爾學獎 製表／莊蕙嘉
圖為諾貝爾化學獎得主利斯特。美聯社
圖為諾貝爾化學獎得主利斯特。美聯社

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