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諾貝爾化學獎不對稱有機催化 助製藥避免金屬殘留

中央社台北6日電
2021年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，由德國利斯特（Benjamin List，圖）和美國麥克米蘭（David MacMillan）獲獎。美聯社
2021年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，由德國利斯特（Benjamin List，圖）和美國麥克米蘭（David MacMillan）獲獎。美聯社

德國美國2學者因研究「不對稱有機催化」獲得諾貝爾化學獎，中研院化學所副研究員陳榮傑說，他們研究可避免讓金屬試劑參與藥物合成、避免金屬殘留，對於藥物研發有極大幫助。

2021年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，由德國利斯特（Benjamin List）和美國麥克米蘭（David MacMillan）獲獎，得獎原因為他們研發出新的催化劑「不對稱有機催化」，有機催化可以驅動多種化學反應，有助於研究人員開發新藥。

催化劑是化學家的重要工具，諾貝爾獎也曾在2001年頒發給日本等學者，表彰他們研究「不對稱催化反應」，中研院化學所副研究員陳榮傑今天接受媒體聯訪指出，過去不對稱催化反應因效率較低，因此會結合金屬等增加催化效率。

不過，在藥物合成、製藥後期階段，都不太希望金屬試劑參與後期合成，畢竟有些金屬具有毒性，在分離純化時不容易去除，因此兩人研究有機催化能夠避免金屬殘留，對於藥物研發有極大幫助。

陳榮傑也說，研究另一貢獻是可以讓有機催化劑量大幅降低，有辦法跟金屬做競爭，過去催化可能需要用到相當大劑量，但他們的研究可以讓催化劑量大大降低，讓製程更為環保。

陳榮傑也提到，兩名得主也分別在2006年及2017年獲得中研院的周大紓獎，利斯特也才在2017年來台演講過，當時他也有帶利斯特到野柳踏青，是一個非常好相處的學者；另外，台師大今天也表示，利斯特2017年來台時也有到化學系訪問，為學生演講並與老師討論學術合作。

2021年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，由德國利斯特（Benjamin List）和...
2021年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，由德國利斯特（Benjamin List）和美國麥克米蘭（David MacMillan，圖）獲獎。美聯社

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