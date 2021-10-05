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日相岸田「手寫筆記本」暴紅 民眾瘋買「首相同款」

記者蔡佩芳／台北報導
日本新首相岸田文雄隨身攜帶筆記本，記錄他所接觸到民眾的想法，「岸田筆記本」也成為網路熱門話題。（路透）
日本新首相岸田文雄隨身攜帶筆記本，記錄他所接觸到民眾的想法，「岸田筆記本」也成為網路熱門話題。（路透）

日本新任首相岸田文雄作風溫和、穩健，給人善於「傾聽」印象，他隨身不離記錄民意心聲的「岸田筆記本」在這次選戰成為最佳助攻。筆記本不只是他最重要的財產，岸田打趣地說，也是他最高機密，因為「裡面也寫滿其他人的壞話」。

岸田去年首度挑戰自民黨總裁一役挫敗，敗選後，未再任黨職、也未入閣，重回陽春議員，卻讓他有時間沉澱，在各地傾聽國民的心聲，一年就寫滿3本筆記。

他在參選記者會中秀出他的隨身筆記，讓人印象深刻。隨著岸田勝出，「岸田筆記本」成了網路話題。岸田使用的是文具大廠PLUS生產A6大小的筆記本，剛好可以放進男士西裝外套裡層口袋，過去主要銷售對象是企業的公司採購，但最近接到了大量民眾詢問電話，都說想要購買「首相筆記本」。

不過岸田透露，這個習慣其實已持續10年，2009年自民黨丟失政權後，他體認到要回到從政原點，傾聽基層，成為他開始做筆記的契機，10年間累計將近30本。他說，寫滿民眾心聲的「岸田筆記本」也是他最重要的財產。

岸田接受電視台專訪時提到，筆記裡有許多記錄當下讓人很難受的事情，他會在睡前翻閱筆記，回憶一天接觸的人事物再入睡。為了不讓自己忘記民眾的各種聲音，需要寫下來，有朝一日成為總理時自己要做些什麼等，也記在上面。但他也打趣地說，「裡面也寫滿了其他人的壞話，不能讓任何人看到。」

10年習慣，岸田卻在這次選戰中才特別展現了筆記本的存在。媒體解讀，正是他沉澱一年徹底自我改造後的重新挑戰。岸田體認自己缺乏表達魅力，藉由筆記本凸顯善於傾聽的特長；改變了演講風格，將一整段論述切割成一句話一句話的方式表達，簡短有力，凸顯鬥志，連相識20年的老同事安倍都驚訝他的變化。

或許，「岸田筆記本」不只是記錄民意心聲的手札，也是岸田的自我檢討。

岸田文雄 日本

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