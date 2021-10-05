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「沒感到改變」 岸田支持率未過半 本世紀倒數第二

國際組／綜合報導
民調顯示，日本新首相岸田文雄內閣的支持率，約在五成左右。（美聯社）
民調顯示，日本新首相岸田文雄內閣的支持率，約在五成左右。（美聯社）

日本第100任首相岸田文雄與新內閣4日正式上任，日媒民調顯示，岸田內閣的支持率約在5成左右，在本世紀日本新內閣中排倒數第二，民眾對內閣成員期待感也不高。

日本每日新聞4日與5日進行民調，岸田文雄內閣支持率為49%，遠低於去年9月菅義偉內閣剛上任的64%。岸田內閣的不支持率則為40%。

每日新聞指出，雖然調查方法不同，但岸田內閣支持率只高於2008年9月前首相麻生太郎剛上任時的45%，是過去20年間歷屆內閣第二低。

支持岸田內閣民眾的理由，回答「對首相人品有好感」占27%，「對政策有期待」25%、「因為是自民黨與公明黨的聯合內閣」15%。不支持的理由方面，以「看起來沒有改變」58%最多，其次是「對政策沒有期待」占20%。

對於岸田的新內閣成員，受訪民眾回答「有所期待」僅21%，回答「不期待」高達51%。

這項民調使用手機簡訊與市內電話自動語音進行調查，有效回答共有手機725件與市內電話310件。

此外，共同社於4日與5日進行民調，顯示岸田內閣支持率為55.7%，不支持率為23.7%。有69.7%受訪者認為，岸田文雄應改變前首相安倍晉三與菅義偉的施政路線。

民調 岸田文雄 日本

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