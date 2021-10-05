新加坡通過防外來干預法 挨批為打壓異議人士

新加坡 國會4日晚間通過旨在防止外國干預國內政治的「防止外來干預法」，讓政府有權取得網路用戶資訊或封殺敵意內容，反對者與維權人士批評，這是拿來打壓異議人士的工具。

「防止外來干預法」經馬拉松辯論到接近4日午夜才表決通過，往後當局可依據此法，強制網路服務供應商與社群媒體 平台提供用戶資訊，阻擋內容，並移除用以散播敵意內容的應用程式。

主管當局也可將參與地方政治的組織與個人列為「具政治影響力者」，要求他們披露外國資金來源，並接受其他「對應措施」規範，藉此降低海外干預風險。

違者若遭定罪，恐入獄服刑或遭到罰款。

法新社報導，維權人士表示，這是常被控箝制公民自由的新加坡最新推出的嚴刑峻法。但新加坡內政部 長尚穆根在國會發表長篇演說時表示，新加坡對透過本地代理人從海外執行的「敵意訊息宣傳」無招架之力。

他說：「網路為顛覆創造了強有力的新工具。」

他所屬的執政黨人民行動黨運用國會多數，讓法案獲得75票贊成通過，另有11人反對，兩人棄權。

人權觀察組織亞洲區副主任羅伯森表示，新加坡把外來影響力當成「鬼怪」，用以合理化他們對反對派政治人物、公民社會活躍人士與獨立媒體的進一步迫害，新加坡的國際聲譽將因此「遭受最重大的打擊」。

這項法律容許內政部長若懷疑外國干預，可基於公眾利益下令展開調查，以「揭露敵意訊息行動」。若某人代表外國實體在新加坡發表訊息，內容涉及影響某人做出不利新加坡利益行為、煽動仇恨或減損大眾對政府信任，就可能觸法。

BBC報導，除了新加坡，澳洲和俄國近年都通過類似法律阻止外國勢力干預。