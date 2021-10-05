2021世界50大最佳餐廳公布 香港大班樓名列前十強

香港大班樓首度名列前十強。圖／摘自世界50大最佳餐廳官網

「世界50大最佳餐廳（The World's 50 Best Restaurants）」於美東時間10月5日上午10時30分，於比利時安特衛普舉行頒獎典禮；這是「世界50大最佳餐廳」繼2020年因疫情停辦之後，再度重新回到世界舞台。在前三名餐廳當中，第一名與第二名的餐廳，都來自丹麥哥本哈根，第一名是2019年排名第二的Noma，第二名是2019年排名第5的Geranium；第三名則是來自西班牙的Asador Etxebarri，2019年同樣排名第三。

丹麥哥本哈根的Noma，今年排名第一。圖／摘自世界50大最佳餐廳官網

在亞洲餐廳的排名方面，今年亞洲共有8間餐廳入榜。其中以新加坡的Odette排名第8最為出色；排名第10的香港的大班樓，則為其中唯一的中餐廳，也是今年排名攀升最多的餐廳，從2019年的第41名，一口氣攀升至前十強。

亞洲餐廳以新加坡的Odette排名第8最為出色。圖／摘自世界50大最佳餐廳官網

其他6家入榜的亞洲餐廳分別是來自日本東京 的傳（Den），名列第11；同樣來自日本東京的Narisawa名列第19；名廚江振誠在新加坡開設的澳洲燒烤餐廳Burnt Ends今年新入榜，名列第34。以及中國上海的Ultraviolet by Paul Pairet，名列第35；來自日本東京的Florilège今年新入榜，名列第39。泰國曼谷的Sühring，則名列第40名。

江振誠在新加坡開設的Burnt Ends今年新入榜，名列第34名。圖／摘自Burnt Ends官網

至於2019年名列第4、過去曾經連續5年排名亞洲餐廳之首的泰國曼谷分子料理餐廳Gaggan，今年由於受到疫情影響無法開業而未能列入評選，相當可惜。

本屆獲獎餐廳家數最多的國家為西班牙，共有7家餐廳入榜，其中兩家餐廳位居前10名，除了第三名的Asador Etxebarri之外，還有Disfrutar名列第5。其次為美國 ，共有5家餐廳入選，包括紐約的Cosme（第22名）、舊金山的Benu（第28名），首度入榜的SingleThread（第37名）與Atomix（第43名），以及排名第44名的Le Bernardin。

西班牙的Asador Etxebarri名列第三。圖／摘自世界50大最佳餐廳官網

讀到這裡會許你會狐疑，那2019年排名第一的法國餐廳Mirazur，還有2018年排名第一名的義大利餐廳Osteria Francescana，都跑到哪裡去了？

主要是主辦單位為了要打破過去十多年來僅有7家餐廳輪流爭取第一名的膠著局面，因此在2019年更改了規則，規定現任或過往排名世界第一的餐廳，將不再具備候選資格，改為列入「世界最佳餐廳名人堂（Best of the Best）」的方式來表揚。

「世界50大最佳餐廳」於比利時安特衛普舉行頒獎典禮。圖／摘自世界50大最佳餐廳官網

不過如果像丹麥哥本哈根的Noma，曾經歇業、又重新開業的餐廳，就不在此限。還好Noma在2019年非常「幸運」地只有排名第二，否則就要被列入「名人堂」；如此一來，今年的第一名就不會是Noma了。

2021世界50大最佳餐廳

1. Noma（丹麥哥本哈根）

2. Geranium（丹麥哥本哈根）

3. Asador Etxebarri（西班牙阿特桑鐸）

4. Central（秘魯利馬）

5. Disfrutar （西班牙巴賽隆納）

6. Frantzén（瑞典斯德哥爾摩）

7. Maido （秘魯利馬）

8. Odette （新加坡）

9. Pujol （墨西哥墨西哥市）

10. 大班樓 （中國香港）

11. 傳（Den）（日本東京）

12. Steirereck（奧地利維也納）

13. Don Julio （阿根廷布宜諾斯艾利斯）

14. Mugaritz（西班牙聖塞巴斯提安）

15. Lido 84 （義大利加爾多內里維耶拉）（新入榜）

16. Elkano（西班牙吉塔里亞）

17. A Casa do Porco（巴西聖保羅）

18. Piazza Duomo（義大利阿巴）

19. Narisawa （日本東京）

20. Diverxo （西班牙馬德里）（新入榜）

21. Hiša Franko （斯洛維尼亞科巴里德）

22. Cosme （美國紐約）

23. Arpège（法國巴黎）

24. Septime （法國巴黎）

25. White Rabbit（俄羅斯莫斯科）

26. Le Calandre（義大利魯巴諾）

27. Quintonil （墨西哥墨西哥市）

28. Benu （美國舊金山）

29. Reale（義大利卡斯泰爾迪桑格羅）（新入榜）

30. Twins Garden（俄羅斯莫斯科）

31. Restaurant Tim Raue（德國柏林）

32. The Clove Club（英國倫敦）

33. Lyle 's （英國倫敦）

34. Burnt Ends（新加坡）（新入榜）

35. Ultraviolet by Paul Pairet（中國上海）

36. Hof Van Cleve （比利時克雷斯豪特姆）

37. SingleThread（美國希爾茲堡）（新入榜）

38. Boragó（智利聖地亞哥）

39. Florilège（日本東京）（新入榜）

40. Sühring（泰國曼谷）

41. Alléno（法國巴黎）

42. Belcanto （葡萄牙里斯本）

43. Atomix（美國紐約）（新入榜）

44. Le Bernardin （美國紐約）

45. Nobelhart & Schmutzig（柏林, 德國）（新入榜）

46. Leo（哥倫比亞波哥大）

47. Maaemo（挪威奧斯陸）

48. Atelier Crenn（美國舊金山）

49. Azurmendi（西班牙拉拉韋特蘇）

50. Wolfgat （南非派特諾斯特）（新入榜）