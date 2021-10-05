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諾貝爾物理學獎聚焦氣候 凸顯人類面臨巨大威脅

中央社斯德哥爾摩5日綜合外電報導
諾貝爾獎今天頒發物理學獎，由日裔美籍學者真鍋淑郎、德國科學家哈斯曼(圖)及義大利學者帕里西獲獎。美聯社
諾貝爾獎今天頒發物理學獎，由日裔美籍學者真鍋淑郎、德國科學家哈斯曼(圖)及義大利學者帕里西獲獎。美聯社

諾貝爾獎今天頒發物理學獎，由日裔美籍學者真鍋淑郎、德國科學家哈斯曼及義大利學者帕里西獲獎，他們分別是兩位氣候專家及一位理論家，因為氣候模型及對物理系統的理解而獲表揚。帕里西警告，氣候變遷是人類面臨的巨大威脅。

法新社報導，諾貝爾物理學獎頒布時機，適逢聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）即將於下個月在蘇格蘭格拉斯哥登場前夕，全球暖化將是首要議題。

真鍋淑郎目前任職美國普林斯頓大學（Princeton University）高級研究員。他於1960年代從事研究工作時，曾闡釋大氣層二氧化碳濃度上升與地球表面溫度升高的相互關係。

他在地球氣候物理模型的發展上影響甚鉅，並致力於研究地球從太陽接收的熱能，如何以輻射傳回大氣。

➤➤➤研究為何辣到痛…美2學者獲諾貝爾醫學獎

哈斯曼（Klaus Hasselmann）任職德國漢堡馬克斯普朗克氣象學研究所（Max Planck Institute for Meteorology）。儘管天氣趨勢時而有混亂變化，他因為解決氣候模型如何維持可靠而獲得讚譽。

諾貝爾委員會（Nobel Committee）讚揚他辨識出自然及人類活動共同引起的氣候「指紋」，以及氣候變遷能多大程度完全歸咎於人為排放。

世界氣象組織（WMO）秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在日內瓦指出，這次物理學獎顯示「氣候科學高度受到重視，且理應受到高度重視」。

今天頒發的物理學獎是自1995年以來，首個表彰氣候研究的諾貝爾物理學或化學獎，當年化學獎頒給關於地球臭氧層破洞的研究。

➤➤➤物理學獎得主真鍋淑郎：研究原動力是好奇心

美國前副總統高爾（Al Gore）及氣候科學家曾共同獲得2007年諾貝爾和平獎，但部分非科學家否認全球暖化，並駁斥那是政治獎項。

任教於羅馬大學（Sapienza University of Rome）的帕里西（Giorgio Parisi），則因為1980年代研究工作備受矚目，獲得一半物理學獎。諾貝爾委員會表示，他的當年研究是對複雜系統理論的「最重要貢獻之一」。

帕里西的研究雖未聚焦氣候，但他在物理學獎公布後談及地球面臨的迫切問題。他表示，在因應全球暖化方面，人類必須做出強有力決定，並非常快速採取行動，時間相當緊迫。

帕里西今天告訴記者，氣候變遷對人類構成「巨大威脅」，各國政府儘快採取行動至關重要。

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諾貝爾獎今天頒發物理學獎，由日裔美籍學者真鍋淑郎、德國科學家哈斯曼及義大利學者帕里西(圖)獲獎。美聯社
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諾貝爾獎今天頒發物理學獎，由日裔美籍學者真鍋淑郎(圖)、德國科學家哈斯曼及義大利學者帕里西獲獎。美聯社

諾貝爾獎 氣候變遷 暖化

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