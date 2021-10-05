影／日本護衛艦 成功測試美軍F-35B戰機起降

美國海軍陸戰隊F-35B成功降落「出雲號」。（擷自日本自衛隊推特）

日本 防衛省今天表示，日本海上自衛隊「出雲號」護衛艦（出雲級一號艦）實施美軍最先進F-35B匿蹤戰機起降的測試作業成功。在2023年度前，航空自衛隊計畫引進F-35B。

日本讀賣新聞報導，美軍F-35B在「出雲號」起降的測試3日在日本四國外海太平洋上實施。F-35B可以垂直降落，但降落在護衛艦時，護衛艦的甲板會散發出高溫 排氣熱。

日本防衛省正進行護衛艦甲板耐熱性提升的改裝作業，這次進行起降測試是部署於美軍岩國基地（位於山口縣岩國市）的美國 陸戰隊F-35B，調查是否有需要解決的課題。

日本防衛大臣岸信夫今天在例行記者會上表示，獲得美國支援進行這項檢視作業，象徵日美合作密切。今後期待能在海空領域提升防衛力量。

除了出雲號之外，日本防衛省也預定進行加賀號護衛艦（出雲級二號艦）的改裝作業。日本航空自衛隊計畫在2023年度前引進F-35B，以提升海上的防空作戰能力。