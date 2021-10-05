影／日本護衛艦 成功測試美軍F-35B戰機起降
日本防衛省今天表示，日本海上自衛隊「出雲號」護衛艦（出雲級一號艦）實施美軍最先進F-35B匿蹤戰機起降的測試作業成功。在2023年度前，航空自衛隊計畫引進F-35B。
日本讀賣新聞報導，美軍F-35B在「出雲號」起降的測試3日在日本四國外海太平洋上實施。F-35B可以垂直降落，但降落在護衛艦時，護衛艦的甲板會散發出高溫排氣熱。
日本防衛省正進行護衛艦甲板耐熱性提升的改裝作業，這次進行起降測試是部署於美軍岩國基地（位於山口縣岩國市）的美國陸戰隊F-35B，調查是否有需要解決的課題。
日本防衛大臣岸信夫今天在例行記者會上表示，獲得美國支援進行這項檢視作業，象徵日美合作密切。今後期待能在海空領域提升防衛力量。
除了出雲號之外，日本防衛省也預定進行加賀號護衛艦（出雲級二號艦）的改裝作業。日本航空自衛隊計畫在2023年度前引進F-35B，以提升海上的防空作戰能力。
10月3日、海上自衛隊 #護衛艦「#いずも」🇯🇵が #米海兵隊🇺🇸の支援を受け、初のF-35B戦闘機の発着艦による検証作業を行いました。海上自衛隊は引き続き、航空自衛隊 に導入予定のF-35B戦闘機運用能力獲得に向け、「いずも」型護衛艦における所要の改修を進めて参ります。#F35B pic.twitter.com/Ri3LqjeiLN— 防衛省 海上自衛隊 (@JMSDF_PAO) October 5, 2021
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