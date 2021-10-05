物理學獎得主真鍋淑郎：研究原動力是好奇心

因奠定電腦預測氣候變遷基礎獲頒2021年諾貝爾物理學獎的90歲日裔美籍氣候學家真鍋淑郎。圖為5日在自宅接受採訪。美聯社

因奠定電腦預測氣候變遷 基礎獲頒2021年諾貝爾物理學獎的90歲日裔美籍氣候學家真鍋淑郎，5日在自宅接受讀賣新聞專訪時笑容滿面表示，約60年持續不懈進行氣候研究的原動力是好奇心。

美東時間5日清晨約5時，接獲來自瑞典皇家科學院告知得獎的電話。真鍋當時在電話中表示：「是真的嗎？簡直不敢相信。」

瑞典皇家科學院曾於2018年把表彰對地球科學和數學等基礎研究有貢獻研究人員的克拉福德獎（Crafoord Prize）頒給真鍋，瑞典當地電台今年把真鍋列為諾貝爾獎 得獎熱門人選之一。儘管如此，真鍋仍驚訝表示：「宇宙和基本粒子領域的得獎者很多，像我這種氣候學家獲得青睞等從未聽聞過，更廣泛領域研究者成為青睞對象是非常棒的事。」

真鍋分析指出，本屆的頒獎決定「背景是氣候變遷已成為前所未見問題」，「全世界遭逢大洪水、乾旱、火災和熱浪侵襲，日本每年也因豪大雨、強烈颱風而受害。很多人已意識到氣候變遷的嚴重性」。

真鍋於1950年代赴美，利用高速電腦於1960年代後半發表大氣與氣溫關係的研究成果。真鍋回憶指出：「那是掌握本質的研究，也是我的研究出發點。那是宛如全壘打般的論文。」

針對截至目前研究生活，真鍋表示，「並無真正辛苦」，一向秉持的氣候研究者信念是「外出時氣候會變成怎麼樣以肌膚來親身感受。對不論什麼事都抱持好奇心至關重要」。

真鍋獲獎後在美國 自宅接受日本放送協會（NHK）專訪時難掩驚喜表示：「物理學獎的頒發對象通常是純粹物理學，對氣候變遷成為物理學獎頒授對象大感驚訝。以往也未曾見到以此研究課題獲得諾貝爾獎者，自己感到非常光榮。」

真鍋針對專攻這次獲獎課題的研究契機表示：「在東京大學地球物理教室當時，已製作出有助發展天氣預報的氣候模型，起初是基於好奇心從事研究。被召喚至美國後，可隨心所欲利用電腦，著手開發全地球氣候模型，1960年代的美國在冷戰背景下處於激烈競爭中，非常注重科學研究，電腦的導入也非常盛行，除了能被召喚至美國很幸運，電腦獲得急速進步也很幸運，拜各種幸運紛至沓來才有今日成果。」

真鍋於1931年9月21日出生於愛媛縣宇摩郡新立村（現為四國中央市新宮町），父親是當地開業醫，1958年獲東京大學理學博士學位，並於1958年取得美國國籍。

2021年諾貝爾物理學獎，由日裔美籍學者真鍋淑郎、德國科學家哈斯曼（Klaus Hasselmann）及義大利學者帕里西（Giorgio Parisi）共享殊榮。