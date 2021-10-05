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「世界級塞子」長榮長賜輪抵青島維修 最少要修20天

記者羅印冲／綜合報導
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）
曾在蘇伊士運河造成「世紀大堵塞」，長榮「長賜輪」抵青島維修。（新華社）

曾在蘇伊士運河擱淺，造成「世紀大堵塞」的長榮海運長賜輪，10月4日抵達青島進行維修，停泊在維修船廠碼頭。據中國媒體報導，該輪船受損部位主要集中在船首，將進行20多天的維修作業。待完成維修項目後，長賜輪或將在亞歐貿易航線上重新投入使用。

據中新社報導，長賜輪在7月7日獲准重新開航後，先前往歐洲卸貨再返航亞洲，而前往青島維修前的上一個停靠港口是英國菲力斯杜港（Port of Felixstowe），經過20餘天的航行後抵達青島停靠。

青島海事局交管中心值班長張志剛表示，由於4日正值中國十一長假期間，青島近海旅遊觀光船舶及作業漁船較多，長賜輪全長近400公尺，在進港時的操作靈活性受到一定影響。加上長賜輪駛往青島時處於空載狀態，吃水較淺，盲區相對較大。基於上述原因，海事局提前派出海巡艇清理航道，並組織海域交通，保障長賜輪安全進港。

據報導，長賜輪長約400公尺，寬59公尺，排水量達22萬噸，在巴拿馬註冊，是目前營運的全球最大型巨型船舶（mega ships）之一。

另據新華社，長賜輪目前靠泊在中國船舶武船集團青島北船重工修船分廠。4日在青島海事部門保障下，長賜輪開始進行維修工作。

今年3月23日，長賜輪在蘇伊士運河擱淺，造成運河堵塞6天，400餘艘船舶通航阻斷。3月29日，蘇伊士運河恢復通航。

蘇伊士運河 中國 觀光

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