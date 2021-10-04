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新日相岸田熱線拜登 確認美日安保適用釣魚台

記者蔡佩芳／台北報導
日本新任首相岸田文雄。（歐新社）
日本新任首相岸田文雄。（歐新社）

NHK等日本媒體報導，日本新任首相岸田文雄日本時間今晨與美國總統拜登熱線，這也是岸田昨晚就任首相後第一位聯繫的外國領導人。岸田表示，拜登對於美日安保條約第五條適用釣魚台列嶼，做出強有力的表態。

據報導，岸田在日本時間今晨8時許在首相官邸與拜登電話會談約20分鐘。雙方互相稱呼對方為「喬」、「文雄」。岸田昨日才就任日本首相，此舉也顯示他想要盡快展開領袖外交的企圖。

會後，岸田文雄向官邸記者表示，雙方確認將共同合作，強化美日同盟，以實現自由開放的印太地區的目標。拜登對於美日安保條約第五條適用釣魚台列嶼在內，美國對日本的防衛承諾，也做出了強而有力的表態。

岸田並提到，雙方也確認，將在中國、北韓等周邊地區面臨的問題，密切合作加以因應；雙方也將對解決北韓綁架日人問題進行合作。雙方同意就新冠肺炎、氣候變化、努力推進無核武器世界等全球性議題展開合作。

今早會談中，雙方也有共識，將為早日實現面對面會談進行協調。不過，由於日本眾議院任期即將期滿，面臨定期改選，岸田擬在月中解散國會，月底投票。10月底在羅馬舉行的廿國集團峰會(G20)，岸田可能改以視訊方式出席。

日本 拜登 釣魚台

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