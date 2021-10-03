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法國天主教會有近3000名戀童癖成員 獨立調查將公開

編譯張君堯／綜合報導
調查法國天主教會兒童性虐待的獨立委員會負責人表示，自1950年代以來，約有3000名戀童癖者在該機構內活動。（路透）
調查法國天主教會兒童性虐待的獨立委員會負責人表示，自1950年代以來，約有3000名戀童癖者在該機構內活動。（路透）

調查法國天主教會兒童性虐待的獨立委員會負責人表示，自1950年代以來，約有3000名戀童癖者在該機構內活動。

「衛報」報導，在這份報告發表的前幾天，負責人馬克索維（Jean-Marc Sauvé）表示，該委員會的調查發現了「2900至3200名戀童癖牧師或其他教會成員」，並補充說這是「最低估計」。

馬克索維指出，這份定於5日公布、長達2500頁的報告，是基於教堂、法庭、警方檔案以及對證人的採訪，試圖量化犯罪者和受害者的人數，此外，還研究教會內允許戀童癖者留下的「機制和制度」。進行調查的該委員會由22名法律專業人士、醫生、歷史學家、社會學家和神學家組成、成立於2018年，此前教宗方濟各通過一項具有里程碑的措施，要求了解教會虐待的情況。

該委員會的社會學家波蒂埃（Philippe Portier）也坦言，這份報告「對任何人來說都無法輕易接受」，而受害者協會「Parler et Revivre」的薩維尼亞克（Olivier Savignac）也表示將「具有炸彈般的效果」。

法國主教會議主席德穆蘭斯博福特主教（Éric de Moulins-Beaufort）在一次教友會議上表示，他擔心這份報告會揭示「重要而可怕的數字」，教會當局警告說這將是「一個嚴酷而嚴肅的時刻」，然而目前尚不清楚教會將對違法者採取何種行動，而且因為許多虐待行為早已超出訴訟時效，起訴將難以實施。

負責人馬克索維表示，該委員會的調查發現了「2900至3200名戀童癖牧師或其他教...
負責人馬克索維表示，該委員會的調查發現了「2900至3200名戀童癖牧師或其他教會成員」，並補充說這是「最低估計」。（Getty Images）

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