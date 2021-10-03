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「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔爆35政要「藏富境外」

生態悲劇 南加海岸嚴重漏油 約3000桶油量汙染海灘

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

中央社／華盛頓3日綜合外電報導
約旦國王阿布杜拉二世。（路透）
約旦國王阿布杜拉二世。（路透）

根據國際調查記者聯盟（ICIJ）今天公布的報告，多位政府領導人與國家元首，包括約旦國王與捷克總理，在境外的避稅天堂隱匿為數可觀資產。

法新社報導，這份名為「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的調查報告，披露從全球14家金融服務業者所取得大約共1190萬份的文件，而參與這項調查的記者總共約有600名，分別來自美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）、英國廣播公司（BBC）與「衛報」（The Guardian）等媒體。

國際調查記者聯盟的分析指出，這些文件顯示，大約35位現任及前任領導人，面臨貪腐、洗錢與全球避稅等指控。

香港01報導，「潘朵拉文件」涉及91個國家的約35位現任和前任領導人，以及300多名公職人員，當中提到的人物，包括約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）、英國前首相布萊爾（Tony Blair）、香港前特首董建華、梁振英等。

約旦國王 美英擁1億房產帝國

針對約旦國王阿布杜拉二世，ICJI的調查報告提及，他如何布局境外公司與避稅天堂構成的網絡，打造遍及加州馬利布（Malibu）至美國華府及英國倫敦，價值達1億美元的房產帝國。

BBC引述阿布杜拉二世的律師指出，所有房地產都是個人資產購置，而且知名人物以隱私與安全為由，經由境外公司購買房地產，這是常見的操作。

捷克總理巴比斯。（美聯社）
捷克總理巴比斯。（美聯社）

捷克總理 海外有投資公司

捷克即將在本周稍晚舉行大選，調查報告另顯示，捷克總理巴比斯（Andrej Babis）並未申報一家境外投資公司，這家公司曾購買位於法國南部，一座價值高達2200萬美元的酒莊。

ICJI的調查報告，總共發現將近1000家位於避稅天堂的境外公司與336位高層政要和官員有瓜葛，他們包括各國領袖、內閣首長、大使等，超過2/3的境外公司設置在英屬維京群島（British Virgin Islands）。

ICJI調查報告另披露，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）家人與親友被控避人耳目，涉入英國境內價值高達美元數以億計的房地產交易。

肯亞總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）與家族6人被控擁有不為人知的境外公司網絡。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的核心集團，包括多位內閣官員與他的家人，被指暗地擁有掌控數以百萬美元計的公司與信託。

肯亞總統甘耶達。（美聯社）
肯亞總統甘耶達。（美聯社）

普亭未遭點名 但在摩納哥有秘密財產

報告並未直接指名俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），不過經由親信牽線，他與位於摩納哥的隱匿資產有關聯。

潘朵拉報告是ICJI所公布一系列揭發大規模金融文件的最新彙編，最初是2014年發表的「盧森堡稅務外洩」（LuxLeaks），之後還包括「巴拿馬文件」（Panama Papers）、「天堂文件」（Paradise Papers）及「犯罪執法網絡」（FinCEN）。

ICJI最新調查取得文件來自於多家金融服務公司，這些公司分別位於英屬維京群島、巴拿馬、貝里斯、賽普勒斯、阿拉伯聯合大公國、新加坡與瑞士。

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