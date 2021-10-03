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俄國疫情新增890死 一周內第5度病歿數創新高

中央社莫斯科3日綜合外電報導
俄羅斯通報單日新增890例新冠肺炎死亡病例，因為完成疫苗注射比例仍低。 歐新社
俄羅斯通報單日新增890例新冠肺炎死亡病例，因為完成疫苗注射比例仍低。 歐新社

俄羅斯今天通報單日新增890例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的死亡病例，這是俄國一周內第5度死亡病例創新高。

美聯社報導，俄羅斯的抗疫小組表示，過去一天新增890例染疫死亡病例超過昨天的通報，也高於1日通報的887例，並且新增2萬5769例確診病例，這個數字是今年第2高。

總人口1億4600萬的俄羅斯，累計將近21萬人染疫死亡，居歐洲各國之首。

儘管俄羅斯的單日新增死亡與確診病例續增，不過俄羅斯官員表示，目前不打算實施封城，執行戴口罩的規定但並未強制。

今年夏天，俄羅斯首都莫斯科曾短暫執行，顧客到餐廳用餐與上酒吧消費，須出示接種疫苗或經PCR檢測為陰性證明的措施，卻因業者抱怨連連影響生意而作罷。

即使俄羅斯誇口，研發舉世第1款的抗疫疫苗「衛星-V」（Sputnik V），不過僅32.5%的民眾接種至少1劑，完整接種疫苗的僅28%，批評人士指出，這主要可歸咎於疫苗接種推動不力，以及當局公布不一致的疫情資訊所致。

此外，冠狀病毒抗體檢測在俄羅斯相當普及，而若干觀察人士認為，這是當地無法提升疫苗接種人數的原因。

西方國家的衛生專家表示，抗體檢測用於診斷是否染疫或評估免疫力都不可靠，這些檢測所呈現的結果只能證明以往曾染疫。

俄羅斯 疫苗 檢測

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