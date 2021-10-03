沙國證實上月與伊朗會商 盼藉此為化解爭議奠基

沙國外交部長費瑟(前右)與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾會面時，證實曾與中東地區的宿敵伊朗舉行會談。(路透)

沙烏地阿拉伯 外交部長今天證實，沙國上月曾與中東地區的宿敵伊朗 舉行會談，並希望雙方的會晤能夠為化解爭議奠定基礎。

法新社報導，穆斯林什葉派（Shiite）佔多數的伊朗與遜尼派（Sunni）當家的沙烏地阿拉伯，在中東地區爆發的多起衝突中向來立場南轅北轍，卻從今年4月以來，展開雙方自2016年斷交至今的最高層級磋商。

沙國外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）藉著與歐盟 （EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）召開聯合記者會表示：「上月21日兩國展開第4回合談判，這些磋商仍處於試探性階段，我們希望以此為化解雙方之間的爭議奠定基礎。」

費瑟並未透露會晤的地點或出席代表的層級，不過波瑞爾對於沙國與伊朗的會談表示歡迎。

另一方面，伊拉克的消息來源上月透露，伊朗與沙烏地阿拉伯的官員近期曾在伊拉克首都巴格達（Baghdad）會晤。

會談在意欲成為中東地區調停者的伊拉克召開，由伊朗的溫和派前總統羅哈尼（Hassan Rouhani）發起，他是在今年8月卸任，隨後由立場極端保守的總統萊希（Ebrahim Raisi）主政。

伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）上月23日表示，會談就波斯灣的安全議題取得「重大進展」。