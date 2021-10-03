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德國政黨展開組閣協商 梅克爾呼籲妥協克服歧異

中央社德國哈雷3日綜合外電報導
即將交棒的現任總理梅克爾(右)暗示諸位政壇領袖，應懂得妥協來克服彼此歧異。(美聯社)
即將交棒的現任總理梅克爾(右)暗示諸位政壇領袖，應懂得妥協來克服彼此歧異。(美聯社)

正當德國各政黨今天展開大選後新總理人選協商工作，即將交棒的現任總理梅克爾暗示諸位政壇領袖，應懂得妥協來克服彼此歧異。

梅克爾（Angela Merkel）在德國東部城市哈雷（Halle）舉行的東西德1990年統一紀念活動上發言表示，德國又再度面臨塑造國家未來的機會。

她說：「我們可以為了未來究竟該如何而爭辯，但我們知道答案在我們手中。我們必須相互傾聽及對話，我們知道彼此有相異處，但最重要的是我們有共通點。」

梅克爾還呼籲「為新遭遇做好準備，對他人抱持好奇。訴說自身故事同時，也寬容看待歧異。這是德國統一31年來我們學到的事」。

法新社報導，梅克爾這場演說，號稱可能是她總理任內最後一場重要談話。而這位長期執政領導人的演說內容，似乎是對著正為了組成新政府而爭執不下的政治人物喊話。

德國上週國會大選的結果，是由梅克爾執政聯盟中的社會民主黨（SPD）勝出。一旦新的聯合政府產生，梅克爾也將正式結束16年在位生涯。

德國社民黨及其總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）在上周投票以25.7%得票率微幅勝出。梅克爾所屬的基民/基社聯盟（CDU/CSU）則在陷入困境的總理候選人拉謝特（Armin Laschet）帶領下，以24.1%得票率寫下史上最差選舉紀錄。

社民黨和基民/基社聯盟今天分別與綠黨及自由派自由民主黨（FDP）展開協商，他們各自為了爭取總理寶座有必要與這兩黨達成協議。

梅克爾在演說中表示：「我們有時太過輕視我們的民主成就。」她指出，「多元和歧異」並不會對社會帶來威脅，柏林圍牆倒下後德國多年來情況正證明這點。

梅克爾 德國 民主黨

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