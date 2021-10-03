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岸田接日相 岸信夫續任防衛大臣

編譯易起宇／綜合報導
防衛大臣岸信夫可望續任。路透
防衛大臣岸信夫可望續任。路透

日本執政黨自民黨新總裁首相岸田文雄將於4日正式接任首相，並組成內閣。消息人士表示，他計畫新設經濟安保大臣一職，以對抗中國盜取技術，並可能在14日解散眾議院，最慢一個月後舉行大選。

由於執政聯盟掌控了參眾兩院，岸田將在4日召開的臨時國會中正式獲選首相。岸田將在同日組成新內閣。消息人士表示，他計畫新設立經濟安全保障擔當大臣一職，目的是對抗中國涉嫌竊取日本技術，前防衛大臣政務官小林鷹之預計將出任這項職務。岸田也會草擬一份國家策略，阻擋日本技術外流。

岸田內定內閣名單，有不少友台人士。62歲防衛大臣岸信夫可望續任，岸信夫是前首相安倍晉三胞弟，日本周邊安全保障環境日趨嚴峻之際，岸田認為安保政策應有延續性，因此讓岸信夫續任。

去年9月菅義偉上台，岸信夫當上防衛大臣後，相當重視台灣，包括今年3月的美日二加二外交國防會談，他多次強調台海和平穩定的重要性。

65歲的外務大臣茂木敏充也可望續任。今年6月初以來日本政府五度捐贈疫苗給台灣，均由茂木宣布。

此外，58歲文部科學大臣萩生田光一可望續任。萩生田是安倍的親信，對台灣相當友好，曾說去台灣就像去親戚家一樣。

日本政府和自民黨消息人士表示，岸田計畫14日解散眾議院，並可能在11月7日或14日舉行大選。日本現任眾議員任期原本將於21日到期，但消息人士說，岸田傾向提前解散眾院。

若選擇7日投票，競選活動將從10月26日開始。消息人士表示，由於岸田有意參加10月30、31日在羅馬舉行的20國集團（G20）峰會，若競選活動26日開跑，將與G20峰會撞期。不過，自民黨國對委員長森山裕表示，他認為大選會在下月7日投票。若選在14日，政府編列明年度預算的時程將十分緊繃。

另外，如果11月7日投票，發布公告的10月26日將和皇嗣秋筱宮長女真子公主結婚日重合。不過自民黨幹部說，真子婚禮日期不會對大選日程造成影響。

岸田文雄內閣內定名單 製表／國際組
岸田文雄內閣內定名單 製表／國際組

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