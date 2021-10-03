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準日相岸田內閣成員暫定名單出爐 4日經認證上路

中央社東京3日綜合外電報導
岸田文雄。(美聯社)
岸田文雄。(美聯社)

日本自民黨總裁岸田文雄即將被指名為日本新任首相，日媒報導，他的內閣成員今天已大致出爐，包括內定數位大臣牧島Karen、經濟安全保障擔當大臣小林鷹之等20人。

岸田將在4日召集的臨時國會被指名為首相，之後立即著手組閣，經過在皇居舉行的首相任命儀式和閣員認證儀式後，新內閣將正式上路。

根據日本放送協會（NHK）報導，20名內閣閣員多數出身自民黨內5派閥，包括細田派4人、竹下派4人、麻生派3人、岸田派3人、二階派2人；另外無派閥3人，及聯合執政的公明黨1人。暫定內閣閣員名單如下：

防衛大臣：岸信夫（細田派）留任。

外務大臣：茂木敏充（竹下派）留任。

經濟再生擔當大臣：山際大志郎（麻生派）。

經濟安全保障擔當大臣：小林鷹之（二階派）。

財務大臣：鈴木俊一（麻生派）。

經濟產業大臣：萩生田光一（細田派）。

環境大臣：山口壯（二階派）。

法務大臣：古川禎久（無派閥）。

厚生勞動大臣：後藤茂之（無派閥）。

文部科學大臣：末松信介（細田派）。

國土交通大臣：公明黨副代表（副主席）齊藤鐵夫。

內閣官房長官：松野博一（細田派）。

總務大臣：金子恭之（岸田派）。

農林水產大臣：金子原二郎（岸田派）。

國家公安委員長：二之湯智（竹下派）。

疫苗接種擔當大臣：堀內詔子（岸田派）。

少子化擔當大臣：野田聖子（無派閥）。

數位大臣：牧島Karen（麻生派）。

復興大臣兼任沖繩及北方擔當大臣：西銘恒三郎（竹下派）。

國際博覽會擔當大臣：若宮健嗣（竹下派）。

日本 公安 岸田文雄

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