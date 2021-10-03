我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州男樂透中4.5萬 喝酒出事 獎金遭親戚「收割」

演活「楊貴妃」 中國舞蹈家周潔休士頓去世

簽證糾紛後 馬克宏又出言批評 阿爾及利亞召回駐法大使

中央社／阿爾及爾2日電
阿爾及利亞總統塔布納（左圖）不滿被法國總統馬克宏（右圖）批評。（路透、Getty Images）
阿爾及利亞總統塔布納（左圖）不滿被法國總統馬克宏（右圖）批評。（路透、Getty Images）

法國總統馬克宏據傳發言批評阿爾及利亞，是巴黎繼削減簽證數量之後再度招致阿爾及利亞不悅，阿國總統府今天發聲明宣布召回駐法國大使進行磋商。

法國「世界報」（Le Monde）報導指出，馬克宏（Emmanuel Macron）9月30日會見阿爾及利亞獨立戰爭人物的後裔時，曾針對法國前殖民地阿爾及利亞做出嚴厲評論。

世界報報導指出，馬克宏據傳當時說阿爾及利亞被「軍政體制」宰治，還形容阿爾及利亞的「官方歷史」遭到「全面竄改」。

根據世界報的報導，馬克宏表示這段歷史「並非依據史實」，而是「根據仇恨法國的論述」。報導說，馬克宏有清楚表明，他指的並非是阿爾及利亞整體社會，而是執政菁英。

世界報報導指出，馬克宏據說也曾談及阿爾及利亞當下政局，說阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）「被困在一個極為艱困的體制之中」。

「各位可以看到阿爾及利亞體制很陳腐，被『人民運動』（Hirak）削弱。」法新社報導，人民運動是一個民主運動，2019年曾逼迫執政20年的強人總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）下台。

路透報導，阿爾及利亞總統府發布聲明說，「數個消息來源指稱馬克宏發表上述談話後，阿爾及利亞明確宣示拒絕外力干預內政」。

阿爾及利亞總統府說，「這些不負責任評論造成一個格外無法接受的局面。面對這樣情況，總統塔布納決定立即召回大使」。

阿爾及利亞總統府聲明並未提供細節，僅說這些話已經傷及為阿爾及利亞爭取獨立、脫離法國殖民統治而戰的烈士。法國當局並未否認馬克宏說過這些話。

聲明說，這些話是「攻擊」這些烈士的名聲，為阿國所不能容忍。

●簽證爭議

這是阿爾及利亞第二度將駐法大使召回國。上一次發生在2020年5月，用以回應法國媒體播出「人民運動」紀錄片。

阿爾及利亞今天做出舉措之前，與法關係已經很緊繃，因法國9月28日剛宣布大幅削減對阿爾及利亞、摩洛哥和突尼西亞的簽證數量。

巴黎方面認為削減簽證數量有其必要，因為這些國家拒收遭法國遣返的非法移民

針對巴黎削減簽證數量的決定，阿爾及利亞外交部9月29日已召見法國大使古耶特（Francois Gouyette）並提出「正式抗議」。

馬克宏 簽證 非法移民

上一則

日本首相魔咒？戴眼鏡、早大畢業任期較短 岸田都符合

下一則

紐西蘭Delta疫情蔓延 11月起外籍客入境須完全接種疫苗

延伸閱讀

6月才被掌摑… 馬克宏又「中蛋」 想找抗議者聊

6月才被掌摑… 馬克宏又「中蛋」 想找抗議者聊
馬克宏被拍到打赤膊穿泳褲怒提告 狗仔：顯出青春活力

馬克宏被拍到打赤膊穿泳褲怒提告 狗仔：顯出青春活力
影／法總統馬克宏遭蛋襲 動手男子當場被捕

影／法總統馬克宏遭蛋襲 動手男子當場被捕
才酸法國有完沒完 強生終於跟馬克宏通話

才酸法國有完沒完 強生終於跟馬克宏通話

熱門新聞

一項新研究顯示，但人可能得以活到至少130歲，並推斷「人類的壽命沒有限制」。(Photo by Jaddy Liu on Unsplash)

研究：人類有望活到130歲 理論上壽命無限制

2021-09-30 15:10
英國28歲小學女教師奈薩(Sabina Nessa)上周五晚間穿越倫敦東南區一處公園到酒吧赴約，短短5分鐘路程卻遇襲身亡。(美聯社)

英國女教師穿越公園上酒吧 5分鐘路程遇襲身亡

2021-09-26 14:23
牛津大學對27萬多名感染COVID-19康復的病患進行症狀調查後發現，最常見的症狀包括呼吸問題、疲倦、疼痛和焦慮。(Getty Images)

研究：COVID病患逾1/3出現至少一項長期症狀

2021-09-29 11:42
德國大選26日結果出爐，中間偏左的社會民主黨勝出，社民黨總理候選人蕭茲，得票率領先，將成為新總理。(Getty Images)

德大選結果出爐 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

2021-09-27 00:22
一名62歲婦女珍妮育有兩子，且已「停經16年」，而72歲的丈夫也早已結紮，但沒想到她近期竟懷孕了。圖非當事人。路透

夫早已結紮 62歲婦「停經16年」卻意外懷孕

2021-09-25 09:43
世界衛生組織（WHO）正召集新的科學家團隊，試圖重啟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源調查，但可能面臨來自中國的阻力。美聯社

中國提供證據不足 WHO將重新調查新冠起源

2021-09-27 22:27

超人氣

更多 >
新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元
CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議

CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議
亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤

亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤
默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星

默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星
克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣

克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣