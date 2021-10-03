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日本首相魔咒？戴眼鏡、早大畢業任期較短 岸田都符合

中央社／東京3日電
日本前外務大臣岸田文雄將成為新任首相。(路透)
日本前外務大臣岸田文雄將成為新任首相。(路透)

日媒報導日本首相「冷知識」，發現戴眼鏡任期短於不戴眼鏡、早稻田大學畢業短於東京大學畢業，將被指名為新任首相的自民黨總裁岸田文雄兼具兩者，能否破除「魔咒」受關注。

日本報知體育報導，64歲的岸田文雄將在4日舉行的臨時國會被指名為第100任首相，眼鏡可以說是岸田外型上的「註冊商標」。

回顧歷史上的「巧合」，日本戴眼鏡首相的任期通常比較短，例如在岸田之前的福田康夫也戴眼鏡，在2007年到2008年擔任約一年首相；岸田也是繼福田康夫後，日本時隔13年再度出現戴眼鏡的首相。

岸田2015年擔任外務大臣時，獲頒「最適合戴眼鏡」的政治人物獎項，是日本政壇具代表性的「眼鏡男」，也讓岸田對眼鏡有著相當堅持。

總裁選舉前的9月12日，岸田在網路頻道直播答覆支持者詢問時說，自己長期在同一家店配眼鏡，喜歡細框眼鏡，同樣設計的眼鏡就有近10副。

岸田愛用的眼鏡品牌來自丹麥，韓國總統文在寅、美國好萊塢影星布萊德彼特（Brad Pitt）、梅莉史翠普（Meryl Streep）等人同為愛用者。

不過，日本過去戴眼鏡的首相平均任期，通常比沒戴眼鏡的首相來得短。如果用首相官邸官網所刊載的歷屆首相照片來看，從自民黨成立的1955年以來擔任首相者，在岸田上任前只有7人戴眼鏡，且平均在任天數為597天。

自民黨出身沒戴眼鏡的首相，平均在任天數為1133天，是戴眼鏡首相平均在任天數近一倍；就算加上非自民黨出身的首相後，沒戴眼鏡首相平均在任天數降為919天，還是比戴眼鏡首相平均在任天數來得長。

在任天數最長的戴眼鏡首相是池田勇人，在任1575天。池田創立岸田派起源的宏池會，是岸田非常尊敬的同鄉前輩。

另外，岸田畢業於早稻田大學，而過去畢業於早稻田大學的首相，任期也都不長。

岸田4日被指名為首相後，將成為日本第7位早稻田大學畢業的首相，前6人分別是石橋湛山、竹下登、海部俊樹、小淵惠三、森喜朗及福田康夫。

這6名早大畢業的首相中，海部以818天任期居冠，但6人平均在任天數僅471天。

雖然日本過去只有6名首相畢業於東京大學，但平均在任天數約1324天，比早大畢業首相平均數多出不少。

創立早稻田大學的大隈重信也曾任首相，在任天數1040天。

日本 岸田文雄 東京

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