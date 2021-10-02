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魷魚遊戲爆紅致流量驟增 韓寬頻公司怒告Netflix

中央社首爾1日綜合外電報導
「魷魚遊戲」上線以來，持續在全球造成熱烈迴響。圖／Netflix提供
「魷魚遊戲」上線以來，持續在全球造成熱烈迴響。圖／Netflix提供

韓國網路服務供應商SK寬頻1日透過發言人表示，該公司已向美國影音串流巨擘Netflix提告，並要求對方就「魷魚遊戲」帶來的的額外網路流量及維護成本提供賠償。

自去年4月起，SK寬頻（SK Broadband）與Netflix（網飛）就為了流量及維修費用對簿公堂。據今年6月公布的初審結果，首爾法院判決Netflix敗訴，並認為Netflix應提供「合理」補償給網路供應商，作為使用其網路的代價。部分南韓國會議員也公開聲援SK，認為平台應為其創造的流量付費。

SK表示， Netflix於2018年開始使用該公司專線網路，以從日本和香港伺服器傳輸越來越多的高解析度影音內容給韓國觀眾欣賞。

據SK的說法，受到「魷魚遊戲」、「D.P：逃兵追緝令」等數部韓國熱門影集爆紅影響，上月該公司處理的Netflix流量較2018年5月的數據足足增加了24倍。

Netflix回應，他們將就SK提出的訴訟內容進行評估，同時也會尋求對話以及與SK合作的方式，以確保客戶權益不受影響。

Netflix平台上的「魷魚遊戲」等多部作品大受歡迎，凸顯該平台在韓國僅次於YouTube的流量地位。

SK表示，其他內容供應商如亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）與臉書（Facebook）都有為使用網路付費，唯獨Netflix和YouTube從未付費。

Netflix 魷魚遊戲 YouTube

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