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潛艦採購案風波未平 布林肯將訪法「改善溝通」

中央社華盛頓1日綜合外電報導
國務院宣布，布林肯（Antony Blinken）將於4日至6日前往巴黎，參加先進市場經濟體俱樂部經濟合作暨發展組織（OECD）會議，並會見法國官員。(美聯社)
國務院宣布，布林肯（Antony Blinken）將於4日至6日前往巴黎，參加先進市場經濟體俱樂部經濟合作暨發展組織（OECD）會議，並會見法國官員。(美聯社)

澳洲片面取消法國潛艦採購合約引發的外交風波至今未平。國務卿布林肯預定下周出訪巴黎，並承諾改善美法之間的溝通狀況。

國務院宣布，布林肯（Antony Blinken）將於4日至6日前往巴黎，參加先進市場經濟體俱樂部經濟合作暨發展組織（OECD）會議，並會見法國官員。

布林肯之後將從巴黎飛往墨西哥市（Mexico City），這是他就任後首度訪問墨西哥。

國務院歐洲事務助理國務卿唐弗瑞德（Karen Donfried）表示，「我們同意，9月15日宣布的（AUKUS）聲明受益於盟友之間更好、更公開的協商。」

唐弗瑞德告訴記者：「這次巴黎會議是我們推動深入協商進程承諾的一部分。我們了解這需要時間與努力，不僅是在言語上，而且也需要在行動上表現出來。」

上月澳洲片面宣布「棄標」價值數百億美元的法國柴電動力潛艦軍購合約，稱隨著與中國的緊張局勢升級，澳洲將改為向美國、英國採購核動力潛艦，此舉讓法國大發雷霆。

事發後，法國痛批美國背叛雙方的盟友關係，並稱澳洲是「在背後捅刀」，而且還召回派駐兩國的大使。

直到總統拜登與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）透過電話展開協商，緊張局勢才略有緩和。

法國駐美大使艾蒂安（Philippe Etienne）9月29日返回華府，隨即分別會見布林肯和拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。

目前，法國對澳洲仍是心存不滿。計畫已久的澳洲-歐盟新一輪自由貿易談判已遭到推遲1個月。

澳洲 布林肯 國務院

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