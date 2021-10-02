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加拿大時尚大亨性犯罪一籮筐 同意引渡至美受審

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加拿大時尚大亨性犯罪一籮筐 同意引渡至美受審

中央社加拿大蒙特婁1日綜合外電報導
加拿大時尚大亨納加德（Peter Nygard）遭美國指控他涉及強暴數十名婦女和未成年少女，還有敲詐勒索和性販賣等罪嫌。美聯社
加拿大時尚大亨納加德（Peter Nygard）遭美國指控他涉及強暴數十名婦女和未成年少女，還有敲詐勒索和性販賣等罪嫌。美聯社

加拿大時尚大亨納加德今天在加拿大法院同意引渡至美國。與加拿大比鄰的美國指控他涉及強暴數十名婦女和未成年少女，還有敲詐勒索和性販賣等罪嫌。

法新社報導，納加德（Peter Nygard）自去年12月在加拿大尼托巴省（Manitoba）的溫尼伯（Winnipeg）落網以來關押在牢裡，上傳至網路的一段影音顯示，這位現年高齡80的加拿大時尚富豪在法庭短暫現身。

代表加拿大政府的律師法林格（Scott Farlinger）說明，納加德選擇不打引渡官司。由於這位被控性犯罪的時尚大亨可能會買通證人或控訴他的人，法院不同意保釋。

納加德的辯護律師葛林斯潘（Brian Greenspan）則證實：「為使當事人在美國受審，引渡程序如今可以展開了。」

他還說，引渡將給予納加德「升高抗辯並反駁所有對他不利證據真實性的機會」。

不過納加德的引渡仍須加獲得加拿大司法部核可。

負責此案的紐約聯邦檢方聲明指出，納加德面臨9項控罪，包括涉及「美國、巴哈馬、加拿大等地至少12名受害人」的敲詐和性販賣。

這些犯罪據稱發生在1990至2020年間，納加德和包括集團內部員工在內的共犯「使用暴力、詐騙和脅迫等手段，迫使女性與未成年者」和他們發生性行為。

此外，2月間還有一項向紐約聯邦法院提出的集體訴訟，指控納加德性侵多名女性。

加拿大媒體估算納加德身家約9億加幣（約美金7.1億元），他的案件被拿來和已故金融鉅子艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相提並論。艾普斯坦因性販運年輕女性遭起訴，去年在獄中等待審判時輕生。

加拿大 美國 時尚

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